助日本熊本度難關 高雄市府即日起受理賑災捐款

日本熊本近日強震，高雄市政府今天表示，「社會救助金專戶」即日起受理各界賑災捐款，另外市府將捐贈1500萬日圓助熊本災後復原，市長陳其邁則個人捐50萬日圓，盼拋磚引玉。

高雄市政府今天發布新聞稿表示，高雄市與熊本縣、熊本市締結友好城市多年，情誼深厚，為實質協助熊本賑災與災後重建，高雄市政府「社會救助金專戶」即日起受理各界賑災捐款，協助國內民眾以便利方式捐款支援災區。

此外，高雄市政府將捐贈1500萬日圓（約新台幣300萬元）協助熊本縣、熊本市的災後復原，另外，高雄市長陳其邁再以個人名義捐出50萬日圓（約新台幣10萬元），率先拋磚引玉，號召各界響應。

市府表示，2014年高雄發生氣爆，熊本第一時間跨海伸出援手，熊本縣知事還親自帶來自熊本縣各界的善款。2016年熊本地震時，高雄市也曾以社會救助金專戶發起募款全力相助，雙方多年來以實際行動支持彼此。

陳其邁說，震災發生後，高雄市消防局特搜隊第一時間完成整備，隨時準備提供援助；如今熊本縣雖已設置震災捐款專戶，考量跨國匯款程序繁複，高雄將以「社會救助金專戶」帳戶受理各界捐款，並全數轉交熊本震災救援及重建使用。

高雄市政府表示，捐款戶名為「高雄市政府社會局社會救助金專戶」，帳號：高雄銀行公庫部102103031319，捐款期間為即日起至8月31日，註明「0728日本熊本賑災、捐款人姓名、地址及電話」，或可上社會局網站線上捐款。捐款有任何問題，可洽（07）3368333轉2064吳小姐。