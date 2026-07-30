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沉浸式佛教藝術展在高雄 3D、AI技術重現經典

中央社／ 高雄30日電

「明心－沉浸式佛教文化藝術展覽」將於高雄科工館展出，以3D及AI技術重現佛教藝術經典。高雄市長陳其邁今天出席剪綵儀式並歡迎民眾到場，感受科技與藝術交融的沉浸體驗。

展覽由慈濟基金會與哈佛大學認知美學媒體實驗室合作策劃，陳其邁等人到國立科學工藝博物館出席開幕記者會，並參與剪綵儀式，隨後在策展團隊導覽下參觀展區，透過沉浸式影像、聲光科技及數位重構技術，欣賞敦煌莫高窟、響堂山石窟等文化遺產與與歷史遺址。

陳其邁表示，此次展覽運用3D建模及AI技術，重現敦煌石窟等佛教藝術經典，並以沉浸式展演將宗教文化、科技創新與藝術教育融為一體，歡迎民眾預約參觀，到場感受科技與藝術交融的沉浸體驗，以及佛教藝術蘊含的人文智慧與精神價值。

高雄市政府新聞稿說明，展覽自8月1日至11月1日在國立科學工藝博物館展出，以700坪沉浸式展場規劃「四門四方」、「鹿野宣法」、「法華精神」、「千手千眼」、「捨身救度」、「五十三參」、「法界正果」及「未來天際」等8大主題單元。

高雄市政府提到，展覽運用數位圖像修復、3D建模、沉浸式投影及多感官敘事技術，重現敦煌莫高窟、響堂山石窟、印度菩提迦耶、鹿野苑、印尼婆羅浮屠等世界級佛教文化遺址與藝術經典。

高雄 佛教 藝術

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