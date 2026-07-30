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高雄身障團體中秋禮盒今起線上開賣 集結23家人氣商品

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
展售商品之一。記者徐白櫻／攝影
展售商品之一。記者徐白櫻／攝影

今年中秋節將在9月下旬登場，為迎接一年一度的送禮旺季，高市府社會局集結23家身心障礙團體推出「月映匠心．雄好禮」秋節禮品，今天宣布線上開賣，並預計8月15日在衛武營都會公園舉辦展售會，邀請各界用行動支持高雄職人製造的美味糕餅。

高市社會局會同身障團體今天下午在高雄軟體科技園區會議中心舉辦推廣會，會中展示11個團體銷售的商品，除應景月餅之外，還有鳳梨酥、綠豆糕、手工餅乾、蛋捲，以及手作香皂、陶藝品、零錢包、手機提袋等多元化禮品。

社會局說，今年特別推出中秋綜合禮盒，精選6家身障團體的人氣商品，包括鳳梨酥、糙米餅、月圓糕、綠茶包、蛋捲及杏仁檸檬塔，民眾只要購買一盒，就能一次品嘗多家團體的特色產品，支持更多身障職人。

局長蔡宛芬強調，每份秋節禮品都是身障朋友用心完成的成果，不僅展現最佳手藝，更承載他們對自立生活的信念與希望；所有產品皆符合食品安全相關規範，並取得食品業者登錄字號及食品器具、容器、包裝衛生證明，兼顧美味、品質與安心，歡迎民眾安心選購。

社會局預告，8月15日下午3時將於衛武營榕樹廣場舉辦推廣活動，邀請台鋼雄鷹Wing Stars女孩擔任快閃店長，當天消費200元，並完成指定任務，可兌換限量Wing Stars應援小卡。即日起可至「礙優網」線上選購，服務專線（07）552-3732，產品型錄也可至社會局網站下載，或洽高雄市政府社會局（07）337-3060。

展售商品之一。記者徐白櫻／攝影
展售商品之一。記者徐白櫻／攝影

展售商品之一。記者徐白櫻／攝影
展售商品之一。記者徐白櫻／攝影

展售商品之一。記者徐白櫻／攝影
展售商品之一。記者徐白櫻／攝影

高市社會局舉辦中秋節禮品推廣會，邀請民眾踴躍選購身障秋節禮品，以實際行動支持身障職人。圖／高市社會局提供
高市社會局舉辦中秋節禮品推廣會，邀請民眾踴躍選購身障秋節禮品，以實際行動支持身障職人。圖／高市社會局提供

高雄 中秋 商品

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