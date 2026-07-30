金門拚智慧支付！TWQR進軍6大商圈 暑假最高享123%回饋目標衝500家店

金門縣政府攜手悠遊卡公司加快推動智慧城市，今天宣布擴大「金門商家TWQR行動支付推廣普及計畫」，正式將TWQR導入後浦、烈嶼、金寧、新市、市港及沙美六大商圈，目前已有超過350家店家加入，未來目標希望擴增至500家，希望打造「一機在手、暢遊金門」的無現金消費環境，讓民眾與遊客到金門旅遊，手機一掃就能完成付款。

為刺激暑假消費，悠遊卡公司同步祭出優惠方案，8月1日至9月30日，民眾到活動指定店家掃描QR Code即可領取100元「悠遊付暢遊金門券」，限量4千份，單筆消費滿100元即可獲得100元回饋。另自8月1日至11月30日，在指定合作店家使用悠遊付付款，每筆再享20%回饋，每戶每月最高回饋1千元，搭配既有活動，指定店家單筆最高回饋可達123%。

副縣長陳祥麟表示，面對智慧國家發展趨勢，縣府持續推動TWQR整合多元支付，協助在地商家數位轉型，不僅簡化收款流程、降低對帳成本，也提升營運效率，讓店家與消費者都能受惠。他指出，縣府下一步將結合小三通船票、數位縣民證等服務，串聯交通、觀光及民生應用，逐步建構智慧生活圈，朝「智慧觀光島」目標邁進。

悠遊卡公司董事長林志盈表示，TWQR已整合國內多種Pay支付工具，也支援日本PayPay等跨境支付，希望藉由優惠活動吸引更多民眾使用，同時透過消費數據分析，協助商家掌握商機，下一階段將朝500家合作店家邁進，讓智慧支付深入金門各商圈。

麥斯麵包店老闆王瑋群則分享，現在多元支付已是消費趨勢，導入TWQR後，不但能減少找錯錢、提升結帳效率，也降低現金與食品接觸機會，對食品衛生管理更有幫助。

金門縣政府表示，未來將持續擴大TWQR及數位支付應用範圍，串聯更多商圈、特色店家及觀光景點，透過智慧支付帶動地方商業發展與觀光升級，讓數位科技真正融入民眾日常生活。

金門副縣長陳祥麟表示，縣府下一步將結合小三通船票、數位縣民證等服務，串聯交通、觀光及民生應用，逐步建構智慧生活圈，朝「智慧觀光島」目標邁進。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府攜手悠遊卡公司今天下午舉辦「金門商家TWQR行動支付推廣普及計畫」記者會，悠遊卡公司董事長林志盈（左四）與副縣長陳祥麟（右四）等人強力推薦。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府攜手悠遊卡公司加快推動智慧城市，今天宣布擴大「金門商家TWQR行動支付推廣普及計畫」，正式將TWQR導入後浦、烈嶼、金寧、新市、市港及沙美六大商圈，圖為民眾現場體驗輕鬆付款。記者蔡家蓁／攝影