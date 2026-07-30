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身障職人拚中秋商機 高雄23團體推「月映匠心」秋節好禮

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市社會局攜手23家身心障礙團體推出「月映匠心．雄好禮」秋節禮品，宣布今年秋節好禮正式上市，邀請民眾及企業團體購買。記者劉學聖／攝影
高雄市社會局攜手23家身心障礙團體推出「月映匠心．雄好禮」秋節禮品，宣布今年秋節好禮正式上市，邀請民眾及企業團體購買。記者劉學聖／攝影

中秋送禮旺季將至，高雄市社會局攜手23家身心障礙團體推出「月映匠心．雄好禮」秋節禮品，今天在高雄軟體科技園區會議中心舉辦媒體推廣會，宣布今年秋節好禮正式上市，邀請民眾及企業團體透過「礙優網」選購身障職人親手製作的特色商品，用消費支持身障朋友就業與自立。

今年共有23家身障團體推出上百項秋節禮品，從中西式月餅、蛋黃酥、綠豆椪、鳳梨酥，到手工餅乾、蛋捲、堅果、咖啡禮盒等應景食品，另有手工香皂、陶杯、零錢包、手機提袋等生活選物，兼具實用與送禮需求。

社會局長蔡宛芬表示，每一份秋節禮品都是身障職人克服身體限制、秉持職人精神完成的成果，除了展現手藝，更承載自立生活的信念與希望。食品產品也依相關規定辦理食品業者登錄及食品安全、衛生相關證明，讓民眾買得安心、吃得放心。

社會局將於8月15日下午3時，在衛武營榕樹廣場舉辦「月映匠心．雄好禮」大型推廣活動，集結23家身障團體展售上百項秋節商品，現場可試吃、選購，並邀請台鋼雄鷹Wing Stars女孩擔任快閃店長，推薦身障團體優質商品。活動當天消費滿200元並完成指定任務，還可兌換限量Wing Stars應援小卡，數量有限、送完為止。

高雄市社會局攜手23家身心障礙團體推出「月映匠心．雄好禮」秋節禮品，宣布今年秋節好禮正式上市，邀請民眾及企業團體購買。記者劉學聖／攝影
高雄市社會局攜手23家身心障礙團體推出「月映匠心．雄好禮」秋節禮品，宣布今年秋節好禮正式上市，邀請民眾及企業團體購買。記者劉學聖／攝影

高雄市社會局攜手23家身心障礙團體推出「月映匠心．雄好禮」秋節禮品，宣布今年秋節好禮正式上市，邀請民眾及企業團體購買。記者劉學聖／攝影
高雄市社會局攜手23家身心障礙團體推出「月映匠心．雄好禮」秋節禮品，宣布今年秋節好禮正式上市，邀請民眾及企業團體購買。記者劉學聖／攝影

高雄 身障 中秋

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