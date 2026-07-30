兩屆會長任務完成！洪秀暖交棒林寶華 世華金門分會邁向新里程

世界華人工商婦女企管協會金門分會日前開第四屆會員大會，完成第五屆會長暨理監事改選，林寶華接任第五屆會長，不過，這場會員大會的焦點，不只是新團隊誕生，更是連續擔任第三、第四屆會長的洪秀暖，完成兩年任期後正式交棒，象徵金門分會邁入新的發展階段。

洪秀暖致詞感性表示，擔任兩屆會長是人生中最珍貴、最有意義的一段歷程。一路走來，她最感謝創會長溫麗絲、第二屆會長張莉的提攜，也謝謝理監事、秘書處團隊、財務長及所有姐妹一路支持，讓她順利完成兩年來的各項會務。她說，因為大家一路相挺，讓她的會長任期充滿感動，也希望未來金門分會持續團結合作，把世華服務奉獻的精神與溫暖一棒接一棒傳承下去。

這項會員大會在金合利鋼刀二樓舉行，洪秀暖主持，總會名譽總會長陳上春、輔導創會林惠平、創會長溫麗絲到場見證，總會紀律委員會主委洪世英則透過視訊參與，共同見證新任團隊誕生。

陳上春表示，當年成立金門分會，就是希望離島也能擁有代表性的世華分會，讓世界看見金門女性的力量。她肯定洪秀暖任內積極帶領會員參與國內外交流，不僅提升金門分會能見度，也為分會奠定穩固基礎，期待未來在歷任會長經驗傳承下持續發展。

林惠平也表示，自己一路陪伴金門分會成長，看著分會從創立到逐漸成熟，感到十分欣慰。她指出，洪秀暖任內帶領會員參與創會、交接及各項國際交流，足跡遍及三大洋、六大洲，不僅拓展會員國際視野，也成功讓更多國際姐妹認識金門。

創會長溫麗絲則回憶創會歷程，表示金門分會今天的成果，是歷任會長與全體會員共同努力累積而來，期勉大家珍惜姐妹情誼，持續互助合作，踴躍參與總會及國際活動，讓金門分會持續發光發熱。

接棒的新任會長林寶華表示，感謝會員信任及歷任會長一路指導。她說，自己過去兩年擔任秘書長，跟著洪秀暖參與總會及各分會重要活動，累積許多經驗，也更了解世華的使命，如今接下會長重任，感受到更多的是責任。

林寶華表示，第五屆團隊將以總會長林淑敏倡議的「傳承、傳愛、傳價值」為核心，持續推動公益、專業學習、姐妹聯誼及國際交流，延續歷任會長打下的基礎，凝聚會員力量，打造更有溫度、更具影響力的金門分會，讓世華精神持續在金門扎根、與世界接軌。

世界華人工商婦女企管協會金門分會日前召開第四屆會員大會，與會會員合影。圖／民眾提供