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金門推TWQR行動支付 導入6商圈數位轉型

中央社／ 金門30日電

金門縣府合作悠遊卡公司推廣TWQR行動支付，導入後浦、烈嶼、金寧、新市、市港及沙美商圈。金門副縣長陳祥麟說，後續數位縣民卡也會支援TWQR讓民眾智慧應用更便利。

金門縣政府與悠遊卡公司合作「金門商家TWQR行動支付推廣普及計畫」，計畫已有超過350家商家加入。

陳祥麟出席今天記者會活動致詞表示，金門商家跟民眾過去不習慣使用數位支付，因每個民眾、商家都有自己習慣使用電子支付管道，「當你沒有很多Pay的時候，你會發現走到哪裡都會卡卡的」，透過TWQR整合電子支付，購物、繳費、繳稅等靠手機掃描就能完成。

陳祥麟說，目前各商圈有300多家商家加入，後續除普及更多商家，小三通票務系統、數位縣民卡等也會支援TWQR，讓民眾的智慧應用更便利。

悠遊卡股份有限公司董事長林志盈出席活動表示，TWQR不只台灣民眾可以使用，日本的PayPay也能掃TWQR，近期資料顯示，已有日本PayPay在金門烈嶼商圈使用。

林志盈說，此次計畫已有350家商家加入，後續與縣政府持續合作，「下個目標是500家，希望覆蓋率可以更高」。

金門縣政府產業發展處透過新聞稿指出，悠遊卡公司推出「悠遊付暢遊金門」眾多優惠活動，包括自8月1日至9月30日，民眾前往金門活動指定店家，掃描QR Code即可領取1張100元悠遊付暢遊券，每用戶限領1張，限量4000張。

產發處表示，縣府持續攜手與在地商圈夥伴，擴大TWQR及數位支付應用範圍，串聯更多商圈、特色店家及觀光景點，持續打造更完善、更便利智慧消費生活圈。

金門 行動支付

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