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全國首個長照處 「屏東好罩」六冊專書打造可傳承的長照經驗

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府2023年成立全國首個長照處，將一路以來累積治理思維、政策實踐與第一線照顧經驗，出版「屏東好罩－長照創新六大工程」六冊專書，今舉行新書發表。記者劉星君／攝影
屏東縣政府2023年成立全國首個長照處，將一路以來累積治理思維、政策實踐與第一線照顧經驗，出版「屏東好罩－長照創新六大工程」六冊專書，今舉行新書發表。記者劉星君／攝影

屏東縣政府2023年成立全國首個長照處，將一路以來累積治理思維、政策實踐與第一線照顧經驗，出版「屏東好罩－長照創新六大工程」六冊專書，今舉行新書發表，縣長周春米說，屏東的經驗變成可傳承、交流、學習的知識資產，成為持續精進的重要基礎，也提供更多地方政府推動長照參考。

新書發表會，縣長周春米、民代、醫事團體與屏東長照夥伴出席。長照處長陳桂敏說，「好罩」在日常用語代表可靠、貼心，更是許多家庭「熬照顧」的歷程，專書包含六大架構，在地人才培育、精準長照服務、社福整合照顧、醫養結合共照、專業創新照顧及民眾有感宣導等。

「讓長照不只是照顧失能，更成為支持生活、連結社區的重要力量」，周春米說，屏東9個原鄉、8個客庄，超高齡社會來臨，照顧需求更多元且複雜，屏東率全國縣市之先成立首個長照處，年年都有亮點，陸續完成原住民族長期照顧服務研發中心、失智照護教研中心、愛智憶加值服務、無圍籬共融日照、全齡長照通識月好屏生活長照館等重要布局。

周春米說，長照是每個家庭都會面對到的課題，身分可能是照顧者或是被照顧者，長照處成立滿三年，讓長照工作從單一服務提供走向整合醫療、社福、社區與生活支持思維，成為每個長照家庭堅強後盾。

 牡丹日照服務中心業務負責人張凱棋投入原鄉長照，她說，她是賽德克族，即便與排灣族同樣是原住民，仍有不同的文化、族語跟生活方式，要願意傾聽、尊重，找出適合照顧方式，團隊透過文化共學、跨世代交流及社區參與，把日照變成部落生活一部分。

慈暉老人養護中心照顧服務員高郁淳是機構的二代，原是長照逃兵的她，選擇與長照完全不相關科系就讀，接手家業，受惠於長照處出版服務手冊，讓她有如「第一次做長照就上手」。她分享，曾有一名因腦傷入住機構長輩，在物理治療師、照服員及家屬陪伴下，逐漸恢復右手進食與完成日常，重新找回自信，「真正的復能，不只是恢復功能，更是幫助長輩重新參與自己的生活」。

長照處長陳桂敏表示，全套專書以六大工程為架構，政策歷程，收錄人物故事、照顧案例、治理思考與成果驗證，希望完整呈現屏東如何從第一線發現需求、透過跨域合作建立制度，再回到照顧現場持續修正與精進，讓治理落實每位長輩及家庭。

縣議員李世淦說，面對超高齡社會，目前制度仍有漏洞，長者經復能，生活改善，卻因此減少長照給付，反而影響復能意願，建議建立完整資料庫，檢討並優化給付制度，讓長照真正鼓勵自立生活，打造更完善照護環境。

屏東縣政府2023年成立全國首個長照處，將一路以來治理思維、政策實踐與第一線照顧經驗，出版「屏東好罩－長照創新六大工程」六冊專書，今舉行新書發表，縣長周春米（中）、長照處長陳桂敏（右）與第一線長照人員。記者劉星君／攝影
屏東縣政府2023年成立全國首個長照處，將一路以來治理思維、政策實踐與第一線照顧經驗，出版「屏東好罩－長照創新六大工程」六冊專書，今舉行新書發表，縣長周春米（中）、長照處長陳桂敏（右）與第一線長照人員。記者劉星君／攝影

屏東縣政府2023年成立全國首個長照處，將一路以來累積治理思維、政策實踐與第一線照顧經驗，出版「屏東好罩－長照創新六大工程」六冊專書，今舉行新書發表。記者劉星君／攝影
屏東縣政府2023年成立全國首個長照處，將一路以來累積治理思維、政策實踐與第一線照顧經驗，出版「屏東好罩－長照創新六大工程」六冊專書，今舉行新書發表。記者劉星君／攝影

長照 屏東 傳承

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