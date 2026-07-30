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高雄知名婦產科醫師王威揚病逝 病患不捨喊他是「最溫柔醫師」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄知名婦產科醫師、曾任博愛慧馨院長的王威揚傳出病逝消息，享壽67歲。圖／取自馨慧馨醫療體系粉專
高雄知名婦產科醫師、曾任博愛慧馨院長的王威揚傳出病逝消息，享壽67歲。圖／取自馨慧馨醫療體系粉專

高雄知名婦產科醫師、曾任博愛慧馨院長的王威揚傳出病逝消息，院方低調對外證實，曾接受過他治療的病患哀痛且不捨，很難相信大家眼中「最溫柔的醫師」離開人世，8月6日將在高雄市立殯儀館舉辦告別式。

被同業暱稱「老王」的高雄婦產科醫師王威揚於7月27日過世，享壽 67歲。消息傳開後，醫護人員與病患紛紛留言哀悼，稱讚王醫師是「最溫柔的醫師」、「難怪都掛不到他的號」。

一名產婦PO出一家三口與王醫師的合照說，她昨天得知接生女兒的婦產科醫師去當天使了，真的很難過，也很捨不得，如果人生中會遇到很多貴人，王威揚一定是她的貴人之一。

她說，她在懷孕初期狀況不穩定，第一位醫師診斷是自然淘汰，準備安排藥流，但她不願意放棄，輾轉至博愛蕙馨醫院看診遇上王威揚。當時王醫師堅定對她說「別擔心，我在，再給寶寶一點時間」，這句話給了她很大的力量與安心，後來總算順利聽見寶寶心跳。

「謝謝你在我最擔心害怕的時候，給了我一句『別擔心，我在』」這名媽媽強調，這句話她一直沒有忘記，感謝王醫師陪伴她走過人生重要階段。

高雄 婦產科 病患

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