為迎接高鐵 N700ST 抵台 高雄即日七大地標點橘燈

台灣高鐵新世代列車N700ST正式完成出廠，為繼22年前首批700T列車後，高鐵車隊更新的重要里程碑。台灣高鐵表示，首批12組列車將自今年8月起陸續運抵台灣，預計2027年、2028年各有6組投入營運，配合「高鐵2.0」計畫，持續提升整體運能與旅客服務品質。

台灣高鐵指出，公司於2023年5月與日立東芝聯盟簽署12組N700ST採購合約，隨即展開初步設計、細部設計及製造作業。其中第二單元（第5至8車）由日本車輛公司承製，並於今年5月19日順利出廠，象徵新世代列車製造作業邁入重要階段。

N700ST出廠典禮特別採用環繞列車的ㄇ字型舞台設計，完整呈現流線車頭造型，並搭配環繞式LED螢幕，透過列車自日本啟程、跨海抵台的動畫，串聯台灣各地代表性地標，同時播放製車過程及台日工程團隊合作畫面，展現台日攜手打造新世代高速鐵路列車的成果。

高鐵表示，N700ST是以日本東海道新幹線最新N700S為基礎，依台灣營運環境重新設計，兼具輕量化、高性能、節能及舒適等特色。車廂全面採用全彩LCD旅客資訊系統、到站燈光提示、雙層行李架及附充電設備的新式座椅，並強化降噪及減震性能，提升整體乘車體驗。

新車也強化無障礙與親子友善設計，包括哺集乳室新增洗手台、衣帽掛勾及嬰兒座椅，一般洗手間設置尿布台或嬰兒座椅，輪椅席由現行增加至6席，並配置輪椅固定裝置，提升不同族群旅客搭乘便利性。

外觀方面，N700ST延續700T白色車體搭配橘、黑雙色線條的品牌識別，並重新優化車頭及車身曲線，突顯高速行駛時的流線感與速度感。標準車廂椅套延續700T設計語彙，以幾何圖形展現動感；商務車廂則採沉穩配色，搭配米色、金色內裝及深色地毯，營造高雅舒適的乘車空間。

迎接新車抵台，高雄市政府也將自7月30日至8月16日，每日下午5時30分至晚間11時，在中央公園捷運站、愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心及美麗島捷運站等多處地標點亮高鐵代表性的橘色燈光，迎接N700ST抵台。

台灣高鐵表示，配合12組N700ST陸續加入車隊，目前已同步展開維修廠房擴建、設備整備、控制系統更新，以及維修、運務人員訓練等作業。隨著2027年高鐵通車滿20周年，高鐵將持續推動「高鐵2.0」計畫，透過新車導入、車站及列車升級等措施，打造更安全、舒適且永續的旅運服務。