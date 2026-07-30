消保協會驗出製麵廠苯甲酸嚴重超標 衛生局指近10年來共查這家13次

台灣消費者保護協會今天公布南部傳統市場新鮮麵條抽驗結果，其中在高雄地區抽驗15件，2件檢出苯甲酸。高市衛生局表示，平時即持續執行市售麵製品稽查抽驗，2023年至今年7月共抽驗185件，今天獲悉消保協會抽驗資訊後，隨即派員前往相關販售場所及製造業者查驗，也主動取得協會檢驗報告、檢驗方法及採樣資料，將比對產品來源、製造批次及販售流向。

衛生局指出，近年針對市售麵製品抽驗範圍涵蓋製造工廠、製麵場所、麵攤、麵店及市場攤商共檢驗185件，2023年有1件水餃皮檢出苯甲酸0.952 g/kg；2024年有1件拉麵及1件麵條分別檢出苯甲酸1.75 g/kg及0.241 g/kg，均已依法裁處。

例行抽驗外，衛生局本次也啟動傳統市場及濕麵條製造業擴大稽查，查核食品添加物來源、使用紀錄、製程衛生、產品貯存及販售情形，並抽驗防腐劑、殺菌劑及著色劑等項目。如經查核或檢驗確認違規使用食品添加物，將以食品安全衛生管理法相關規定處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；不合格產品依法下架回收。業者如販售不符合食品添加物使用範圍及限量規定的產品，也依食安法第48條規定辦理。

衛生局並表示，消保協會此次公布一家曾有違規紀錄的業者，據衛生局歷年查核資料顯示，2016年至2025年間共針對該業者無預警稽查抽驗13次，其中2016年、2017年及2021年各有1件不合格，分別裁處3萬元；2018年有2件抽驗不合格，合計裁處4萬元，近3年抽驗結果均合格。衛生局今天也再派員前往查驗並列為本次專案重點稽查對象，將進一步查核食品添加物來源、製造紀錄、原料及產品流向。

衛生局呼籲食品業者落實衛生自主管理，注意原料來源、製造環境及產品貯存條件，可參考衛生福利部公布的「麵製品食品業者良好衛生作業指引」。民眾選購麵製品時，應選擇商譽良好、作業及販售環境清潔衛生的店家；購買新鮮麵條後應冷藏貯存並儘速食用。發現產品有異味、變色、發黏或其他異常情形，應停止食用。