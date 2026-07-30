快訊

若雙北遇熊本強震 李鴻源不敢想像：全倒半倒逾3.5萬戶

台股4萬點關卡得而復失、收盤下跌105點 台積電逆勢收2,205元

當媽媽面…陌生婦公園呼3歲男童巴掌網友全怒了 法院重判「不得科罰金」

聽新聞
0:00 / 0:00

消保協會驗出製麵廠苯甲酸嚴重超標 衛生局指近10年來共查這家13次

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高雄市衛生局今天獲悉台灣消保協會抽驗市售麵條抽驗結果，即派人再到相關販售場所及製造業者查驗。圖／高市衛生局提供
高雄市衛生局今天獲悉台灣消保協會抽驗市售麵條抽驗結果，即派人再到相關販售場所及製造業者查驗。圖／高市衛生局提供

台灣消費者保護協會今天公布南部傳統市場新鮮麵條抽驗結果，其中在高雄地區抽驗15件，2件檢出苯甲酸。高市衛生局表示，平時即持續執行市售麵製品稽查抽驗，2023年至今年7月共抽驗185件，今天獲悉消保協會抽驗資訊後，隨即派員前往相關販售場所及製造業者查驗，也主動取得協會檢驗報告、檢驗方法及採樣資料，將比對產品來源、製造批次及販售流向。

衛生局指出，近年針對市售麵製品抽驗範圍涵蓋製造工廠、製麵場所、麵攤、麵店及市場攤商共檢驗185件，2023年有1件水餃皮檢出苯甲酸0.952 g/kg；2024年有1件拉麵及1件麵條分別檢出苯甲酸1.75 g/kg及0.241 g/kg，均已依法裁處。

例行抽驗外，衛生局本次也啟動傳統市場及濕麵條製造業擴大稽查，查核食品添加物來源、使用紀錄、製程衛生、產品貯存及販售情形，並抽驗防腐劑、殺菌劑及著色劑等項目。如經查核或檢驗確認違規使用食品添加物，將以食品安全衛生管理法相關規定處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；不合格產品依法下架回收。業者如販售不符合食品添加物使用範圍及限量規定的產品，也依食安法第48條規定辦理。

衛生局並表示，消保協會此次公布一家曾有違規紀錄的業者，據衛生局歷年查核資料顯示，2016年至2025年間共針對該業者無預警稽查抽驗13次，其中2016年、2017年及2021年各有1件不合格，分別裁處3萬元；2018年有2件抽驗不合格，合計裁處4萬元，近3年抽驗結果均合格。衛生局今天也再派員前往查驗並列為本次專案重點稽查對象，將進一步查核食品添加物來源、製造紀錄、原料及產品流向。

衛生局呼籲食品業者落實衛生自主管理，注意原料來源、製造環境及產品貯存條件，可參考衛生福利部公布的「麵製品食品業者良好衛生作業指引」。民眾選購麵製品時，應選擇商譽良好、作業及販售環境清潔衛生的店家；購買新鮮麵條後應冷藏貯存並儘速食用。發現產品有異味、變色、發黏或其他異常情形，應停止食用。

超標 衛生局 抽驗

延伸閱讀

消保協會抽驗鮮麵 高雄一製麵廠違規超標還用15年前檢驗證明矇混

食藥署公開中聯案調查34頁調查報告 大統益、長輝、台糖檢體全合格

致癌油風波...北市未抽驗油品苯駢芘遭疑 衛生局揭原因

北市抽驗飲冰品2手搖店兩度違規挨重罰 大龍峒紅茶屋也上榜

相關新聞

消保協會驗出製麵廠苯甲酸嚴重超標 衛生局指近10年來共查這家13次

台灣消費者保護協會今天公布南部傳統市場新鮮麵條抽驗結果，其中在高雄地區抽驗15件，2件檢出苯甲酸。高市衛生局表示，平時即持續執行市售麵製品稽查抽驗，2023年至今年7月共抽驗185件，今天獲悉消保協會抽驗資訊後，隨即派員前往相關販售場所及製造業者查驗，也主動取得協會檢驗報告、檢驗方法及採樣資料，將比對產品來源、製造批次及販售流向。

新冠疫情升溫！金門65歲以上2人重症釀1死 衛生局急喊快打疫苗

新冠疫情持續升溫，金門縣今年已出現2例新冠併發重症，其中1人不幸死亡。金門縣衛生局提醒，目前疫情已進入流行期，重症患者幾乎都是未接種疫苗的高風險族群，呼籲尚未接種或符合追加接種資格的民眾，尤其65歲以上長者及慢性病患者，應儘速完成疫苗接種，降低重症及死亡風險。

從榫卯到鐵花窗全都學 董允耀洋樓變身修復基地 古蹟保存向下扎根

縣定古蹟董允耀洋樓成為文化資產修復成果展示舞台。金門縣文化局近期在董允耀洋樓舉辦「文化資產修復工作坊成果發表會暨文化資產講座」，除展出學員完成的修復工藝作品，也安排文化資產專題講座，讓民眾從歷史、美學到修復工藝，全方位認識金門珍貴文化資產。

消保協會抽驗鮮麵 高雄一製麵廠違規超標還用15年前檢驗證明矇混

台灣消費者保護協會近日針對台南、高雄及屏東等傳統市場抽驗新鮮麵條，25件樣本中有3件驗出不得檢出的防腐劑甲苯酸，其中位於十全市場外圍一家製麵廠，不僅檢出值高達每公斤3.26公克，官網仍張貼15年前的檢驗合格證明，誤導消費者。由於業者自稱日銷量占高雄市鮮麵市場五分之一，引發食安疑慮。

蘭嶼開元港等了60年 2.6億元新候船室動土 打造安全海運門戶

蘭嶼開元港長年面臨人車交織、客貨混流問題，港區環境改善工程終於啟動。縣府今上午舉辦「蘭嶼開元港候船室暨聯外道路（含風雨走廊）興建工程」動土典禮，由縣長饒慶鈴主持，邀集交通部航港局、蘭嶼鄉公所及當地交通船、貨船業者共同見證，宣告蘭嶼海運建設邁入新階段。

搶通大鹿林道東線災損 大霸登山口主、次路線今起恢復開放

日前巴威颱風過境，雪霸國家公園大鹿林道東線沿途發生多處坍方，經陸續搶修已完成搶通，雪霸國家公園管理處公告今（30）日起恢復開放大霸登山口進出之主、次路線；不過，由於九九山莊供水系統尚未完全穩定，請住宿山友務必自行攜帶足夠飲用水及預備用水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。