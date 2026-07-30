新冠疫情升溫！金門65歲以上2人重症釀1死 衛生局急喊快打疫苗

新冠疫情持續升溫，金門縣今年已出現2例新冠併發重症，其中1人不幸死亡。金門縣衛生局提醒，目前疫情已進入流行期，重症患者幾乎都是未接種疫苗的高風險族群，呼籲尚未接種或符合追加接種資格的民眾，尤其65歲以上長者及慢性病患者，應儘速完成疫苗接種，降低重症及死亡風險。

衛生局表示，根據疾病管制署監測資料，國內新冠疫情持續攀升並已達流行閾值。自去年10月以來，全國累計161例新冠併發重症本土病例，其中23人死亡。重症個案多為65歲以上長者及慢性病患者，且約9成未接種本季新冠疫苗。

金門截至7月22日止，共通報2例新冠併發重症，兩名患者皆年逾65歲，且都沒有接種本季新冠疫苗，目前1人已康復出院，另1人因病情惡化不幸死亡，再度凸顯高齡及高風險族群接種疫苗的重要性。

衛生局指出，65歲以上長者、孕婦、慢性疾病患者及免疫功能低下者，一旦感染新冠病毒，較容易演變為重症、引發嚴重併發症，甚至危及生命。若出現喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、鼻塞、發燒、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、腸胃不適，或嗅覺、味覺異常等症狀，建議先以家用快篩檢測，並佩戴口罩盡速就醫。

目前金門各鄉鎮衛生所均備有醫用快篩試劑，可提供有疑似症狀民眾使用；若快篩呈陽性，且屬高風險對象並符合用藥條件，醫師可評估開立公費新冠抗病毒藥物，降低病情惡化機率。衛生局表示，縣內抗病毒藥物儲量充足，民眾無須擔心。

在疫苗接種方面，目前縣內新冠疫苗供應穩定，共有13家合約院所提供接種服務，包括衛福部金門醫院、五鄉鎮衛生所及多家診所。今年尚未接種疫苗者應儘速完成接種；其中65歲以上長者、55至64歲原住民，以及滿6個月以上免疫功能不全或免疫力低下者，若已接種1劑且間隔滿180天，也應儘快補打第2劑，以提升保護力。

衛生局也提醒，暑假期間旅遊及大型活動增加，加上小三通往返交流頻繁，感染風險相對提高；民眾外出應持續落實勤洗手、注意咳嗽禮節，在醫療院所、人潮擁擠或通風不佳場所，以及接觸長者、免疫力較弱者時，建議自主佩戴口罩；若身體不適，應在家休息並避免外出，降低病毒傳播風險。