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從榫卯到鐵花窗全都學 董允耀洋樓變身修復基地 古蹟保存向下扎根

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣定古蹟「董允耀洋樓」是僑匯建築最盛時期代表作，建築融合南洋裝飾與閩南風格。聯合報系資料照
金門縣定古蹟「董允耀洋樓」是僑匯建築最盛時期代表作，建築融合南洋裝飾與閩南風格。聯合報系資料照

縣定古蹟董允耀洋樓成為文化資產修復成果展示舞台。金門文化局近期在董允耀洋樓舉辦「文化資產修復工作坊成果發表會暨文化資產講座」，除展出學員完成的修復工藝作品，也安排文化資產專題講座，讓民眾從歷史、美學到修復工藝，全方位認識金門珍貴文化資產。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、文化局長陳榮昌都出席這場活動；首場由文史工作者林金榮以「金門古洋樓的裝飾藝術」為題，介紹洋樓建築的歷史脈絡與裝飾特色；下午則由景觀建築設計師、里埕設計工坊共同創辦人李秀秀主講「金門傳統住宅木構的演變」，從木構工法、建築構造到修復實務，帶領民眾深入了解傳統建築的工藝智慧。

陳榮昌表示，文化資產保存不能只靠修復工程，更需要全民參與，因此文化局近年以「文化資產就是教室」為理念，透過理論課程、匠師實作及文化講座，讓民眾從「看古蹟」進一步了解修復技藝，建立文化保存觀念。

今年工作坊以近年完成修復的張文帝洋樓、董允耀洋樓及黃卓彬洋樓為主要教學場域，安排木作榫卯、泥塑、彩繪、洗石子、鐵花窗等16場修復技藝課程，讓學員實際走進歷史建築，在真實場域學習傳統工藝；並結合後浦陳氏祠堂，透過公私協力模式，讓民眾了解民間投入文化資產保存的成果。

文化局也依不同年齡設計課程，除一般民眾及銀髮族外，也配合縣府推動的「扎根零歲」政策，攜手金城幼兒園、金沙國小及述美國小附設幼兒園，透過遊戲、觀察與手作，引導幼童從小接觸在地文化，培養文化素養與地方認同。

陳榮昌指出，文化資產修復涵蓋木工、泥作、石作、彩繪等多項專業技術，隨著永昌堂暨浯陽小學校、料羅吳氏六路大厝等修復工程持續推動，對修復人才需求也日益增加。文化局除與文化部文化資產局合作推動匠師傳習計畫，也與國立金門高級農工職業學校合作開設傳統建築修復課程，希望建立在地人才培育體系，讓修復技藝持續傳承。

文化局表示，金門文化資產保存成果近年也獲中央肯定，在文化部第七屆國家文化資產保存獎中，傳統匠師王天木獲「優良傳統匠師類」，縣定古蹟「後浦許允選洋樓」獲「管理維護類」，展現金門長年深耕文化資產保存的成果。

此次成果展即日起在董允耀洋樓展出一個月，展出學員完成的修復工藝作品，希望讓更多民眾看見古蹟修復背後的專業與匠藝精神，吸引更多人投入文化資產保存工作。

金門縣文化局在董允耀洋樓舉辦「文化資產修復工作坊成果發表會暨文化資產講座」，邀請文史工作者林金榮（左）以「金門古洋樓的裝飾藝術」為題，介紹洋樓建築的歷史脈絡與裝飾特色。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局在董允耀洋樓舉辦「文化資產修復工作坊成果發表會暨文化資產講座」，邀請文史工作者林金榮（左）以「金門古洋樓的裝飾藝術」為題，介紹洋樓建築的歷史脈絡與裝飾特色。記者蔡家蓁／攝影

金門縣文化局在董允耀洋樓舉辦「文化資產修復工作坊成果發表會暨文化資產講座」，包括行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左）、文化局長陳榮昌（右）都出席這場活動，與民眾一同欣賞學員修復成果。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局在董允耀洋樓舉辦「文化資產修復工作坊成果發表會暨文化資產講座」，包括行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左）、文化局長陳榮昌（右）都出席這場活動，與民眾一同欣賞學員修復成果。記者蔡家蓁／攝影

古蹟 金門 文化局

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