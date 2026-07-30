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消保協會抽驗鮮麵 高雄一製麵廠違規超標還用15年前檢驗證明矇混

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
被驗出不合格的高雄十全市場外圍一家製麵廠，苯甲酸濃度最高。記者王昭月／攝影
被驗出不合格的高雄十全市場外圍一家製麵廠，苯甲酸濃度最高。記者王昭月／攝影

台灣消費者保護協會近日針對台南、高雄及屏東等傳統市場抽驗新鮮麵條，25件樣本中有3件驗出不得檢出的防腐劑甲苯酸，其中位於十全市場外圍一家製麵廠，不僅檢出值高達每公斤3.26公克，官網仍張貼15年前的檢驗合格證明，誤導消費者。由於業者自稱日銷量占高雄市鮮麵市場五分之一，引發食安疑慮。

傳統市場販售的新鮮麵條是民眾攝取的主食之一，製麵廠及賣麵攤販為了延長食材使用期涉違法添加防腐劑，將造成食安災難。台灣消保協會七月中旬在南部傳統市場抽驗25件樣品送驗，其中3件檢出依法不得添加的苯甲酸，不合格率達12%。不合格產品包括屏東東市場1件、高雄鳳山第一公有市場（兵仔市）1件及高雄十全市場外圍一家製麵廠1件，其中製麵廠苯甲酸高達每公斤3.26公克！

協會表示，這家製麵廠2016年也被驗出違法添加防腐劑，濃度為每公斤為2.55克，這次則驗出3.26克。且麵廠官網至今仍延用15年前的檢驗合格證明，易使消費者混淆。除此業者自稱日銷量占高雄市鮮麵市場五分之一，受影響人數可觀，「衛生局務必提高抽驗頻率，避免業者心存僥倖」。

協會副理事長李啟宏表示，部分業者或許因不熟法規而誤用添加物，但不能明知違法，還以過時檢驗證明誤導。呼籲製麵業者應秉持良心經營，別讓民眾在毫不知情下承受食安風險。尤其民眾在一般麵攤吃麵，不可能索取發票，一旦食安有問題，易求償無門，唯一解方就是主管機關加強稽查力道，予以重罰。

義守大學醫學院副教授、消保協會醫事專業委員劉麗芬說，依食品安全衛生管理法，鮮麵不得添加苯甲酸，違者可處3萬元至300萬元罰鍰。另依世界衛生組織（WHO）每日可接受攝取量換算，若60公斤成人，食用約200公克。但此次檢出最高濃度的麵條，攝取量已超過建議值兩倍以上；若20公斤幼童吃下一碗，更可能超標6倍。

她說，苯甲酸雖不致立即中毒，長期攝取恐增加肝腎代謝負擔，並可能出現噁心、嘔吐、頭暈等不適，幼童、孕婦及肝腎疾病患者應特別留意。她也提醒，新鮮麵條含水量高，正常情況下須低溫冷藏保存，建議民眾選有冷藏保存的鮮麵產品，降低食安風險。消保協會表示，本次檢驗結果已移送衛生局追查複驗，並呼籲依法下架不合格產品、並溯源保障消費者食品安全。

台灣消保協會今天公布南台灣傳統市場新鮮麵條抽驗結果，25件樣本中有三件不合格。記者王昭月／攝影
台灣消保協會今天公布南台灣傳統市場新鮮麵條抽驗結果，25件樣本中有三件不合格。記者王昭月／攝影

消保協會發現，被檢出不合格的製麵廠，不僅苯甲酸濃度偏高，還以十五年前檢驗合格證明矇混。記者王昭月／攝影
消保協會發現，被檢出不合格的製麵廠，不僅苯甲酸濃度偏高，還以十五年前檢驗合格證明矇混。記者王昭月／攝影

消保協會呼籲衛生局加強稽查力道，業者也別心存僥倖。記者王昭月／攝影
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超標 抽驗 高雄

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