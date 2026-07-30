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蘭嶼開元港等了60年 2.6億元新候船室動土 打造安全海運門戶

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（右三）主持蘭嶼開元港候船室暨聯外道路工程動土典禮，宣告投入2.6億元改善港區動線，打造人車分流、安全便利的離島交通環境。圖／讀者提供
台東縣長饒慶鈴（右三）主持蘭嶼開元港候船室暨聯外道路工程動土典禮，宣告投入2.6億元改善港區動線，打造人車分流、安全便利的離島交通環境。圖／讀者提供

蘭嶼開元港長年面臨人車交織、客貨混流問題，港區環境改善工程終於啟動。縣府今上午舉辦「蘭嶼開元港候船室暨聯外道路（含風雨走廊）興建工程」動土典禮，由縣長饒慶鈴主持，邀集交通部航港局、蘭嶼鄉公所及當地交通船、貨船業者共同見證，宣告蘭嶼海運建設邁入新階段。

饒慶鈴表示，蘭嶼不僅是臺東重要離島，更是居民生活物資補給、醫療就學、返鄉及觀光旅遊的重要交通樞紐。然而，開元港啟用近60年，既有候船空間老舊，加上港區腹地有限，交通船、貨運車輛及漁業作業長期共用港區，每逢觀光旺季便容易出現人車混雜、交通壅塞等情況，不僅影響港區安全，也降低旅運服務品質。

她指出，考量港區全面開發涉及龐大經費與較長工期，縣府採取分階段改善策略，優先推動候船室、聯外道路及相關旅運設施改善工程。本次工程總經費約2.6億元，將新建候船室、改善港區動線，並透過人車分流設計，打造更安全、有序的搭船環境，預計2028年3月完工。

縣府農業處表示，工程完成後將新建約600坪候船室，規劃售票櫃台、無障礙廁所等旅客服務設施，施工期間也將設置臨時售票處及臨時廁所，降低施工對居民與旅客的影響。

農業處指出，開元港是蘭嶼對外交通的重要門戶，未來新候船室啟用後，將提升居民返鄉、民生運輸及觀光旅遊便利性，也讓遊客抵達蘭嶼的第一刻，就能感受到更安全、舒適的旅運服務。

縣府表示，除短期改善工程外，未來也將持續爭取開元港長期建設，包括客貨輪與漁船分區停泊、港區靜穩度改善等，逐步完善蘭嶼海運基礎設施，回應地方需求。

蘭嶼 饒慶鈴 航港局

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