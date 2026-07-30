搶通大鹿林道東線災損 大霸登山口主、次路線今起恢復開放

日前巴威颱風過境，雪霸國家公園大鹿林道東線沿途發生多處坍方，經陸續搶修已完成搶通，雪霸國家公園管理處公告今（30）日起恢復開放大霸登山口進出之主、次路線；不過，由於九九山莊供水系統尚未完全穩定，請住宿山友務必自行攜帶足夠飲用水及預備用水。

雪管處表示，受巴威颱風影響，大鹿林道東線沿線多處發生坍方、倒木及路基流失等災情，颱風過境後，雪管處即全力投入搶修，在艱困的施工條件下逐步推進，終於完成大鹿林道東線搶通作業。原本因大鹿林道東線災損嚴重而封閉的大霸登山口進出之主、次路線，也自日起恢復開放。

此次，災後復原工作除林道路段外，九九山莊供水系統修復亦相當艱鉅。林業保育署新竹分署派員查勘後發現，實際受損情形較初步評估更為嚴重，約1公里長的輸水管線內充滿砂石，維修人員必須逐段切割、排砂及重新接管，歷經連日施工後於28日晚間恢復進水。

雪管處指出，昨日現場再次回報供水仍有中斷情形，新竹分署已再派員前往檢修，並提醒住宿山友，九九山莊目前水源供應仍不穩定，請務必自行攜帶足夠飲用水及預備用水，以免影響登山行程。

雪管處強調，大鹿林道東線雖已恢復通行，但此次搶修以恢復通行功能為優先，部分路段仍有路基流失情形，山區如遇降雨仍可能發生零星落石或邊坡鬆動，請山友提高警覺小心並快速通過。