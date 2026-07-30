國造潛艦海鯤艦今第20次海測 學者研判昨已進左營軍港

國造潛艦海鯤艦（SS-711）昨天出海未在海上過夜，今天上午再度從高雄港出海第20次海上測試。軍事觀察學者除了預期仍有跨夜耐航測試，並指出海鯤艦昨天應已進入海軍左營軍港，可能已近交艦前最後測試階段。

海鯤艦昨天自高雄港第二港口出海後，未轉往小琉球方向，軍事觀察學者紀東昀便認為昨天出海不會跨夜。海鯤艦昨天下午5時便返回高雄港。

紀東昀分析，昨天海鯤艦出海時，在帆罩上站著2名引水人，1人是高雄港領港，另1人應負責海鯤艦進左營軍港領港，認為海鯤艦昨天已進入左營軍港。

今天上午8時30分許，海鯤艦再度由高雄港第二港口出海測試，是海鯤艦第20次出海、第14次潛航測試。紀東昀表示，海鯤艦近期密集出海測試，代表整體測試已進入最後驗證階段。

依照近期測試頻率推估，海軍與台船正持續針對各項系統可靠度、潛航性能及可能下周再深潛或跨夜耐航，測試長時間運作能力。紀東昀認為，若各項科目順利完成，可望進入測試尾聲。

國造潛艦海鯤艦昨天未海上跨夜，今天第20次出海測試。學者研判昨曾進入左營軍港。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤艦昨天未海上跨夜，今天第20次出海測試。學者研判昨曾進入左營軍港。記者劉學聖／攝影