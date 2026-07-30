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高雄汙水接管率突破7成2 未來6年再投入39億接管5萬戶

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
居民住宅後巷汙水用戶接管施作後，不僅讓汙水管能接管入戶，也能減少環境髒亂、臭味及蚊蟲孳生。圖／高雄市府水利局提供
居民住宅後巷汙水用戶接管施作後，不僅讓汙水管能接管入戶，也能減少環境髒亂、臭味及蚊蟲孳生。圖／高雄市府水利局提供

高雄市政府水利局積極推動汙水下水道用戶接管工程，截至今年6月底，高雄汙水區接管戶數已突破41萬戶，接管率從實施強拆作業前的61.02%，大幅提升至72.5%，水利局表示未來將持續投入39億元，預計於6年內再完成5萬戶接管，力拚接管率再提升一成。

水利局指出，市府目前已開辦包括高雄、楠梓、鳳山溪、臨海、岡山橋頭、旗美及大樹等汙水區建設，其中高雄汙水區自2019年開辦後巷違建強制拆除作業以來，已在三民區、苓雅區及鹽埕區辦理數百場會勘。

統計至今公告自拆戶數達8410戶，住戶主動配合自拆共6942戶，自拆率高達8成2，對於少數不願自拆、影響他人接管權益的違建，則依法採取違建處分共7件。

為順利推動工程，水利局採「逐年、逐區、逐里」方式分階段推動，並透過里說明會與巷道現勘確認施工條件。針對尚未列入強制接管的私有後巷區域，水利局也鼓勵同一水系的住戶攜手合作，只要能提供至少80公分寬度（單側排水75公分以上）的施工空間及出水路，即符合施工條件，可安排派工施作接管。

水利局強調，完成汙水用戶接管可有效改善居家及社區環境，減少溝渠臭味與蚊蟲孳生，未來將持續推動汙水下水道建設，攜手市民打造乾淨宜居的城市環境，相關接管資格與資訊可至高雄市政府水利局網站查詢。

高雄 汙水 楠梓

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