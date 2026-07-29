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屏東縣與日本愛媛縣締結姐妹縣 簽MOU加深雙方交流

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣與日本愛媛縣今天締結姐妹縣並簽署「促進交流備忘錄（MOU）」，屏東縣長周春米（右）與愛媛縣副知事菅規行互贈紀念品。記者潘奕言／攝影
屏東縣與日本愛媛縣今天締結姐妹縣並簽署「促進交流備忘錄（MOU）」，屏東縣長周春米（右）與愛媛縣副知事菅規行互贈紀念品。記者潘奕言／攝影

屏東縣與日本愛媛縣今天締結姐妹縣並簽署「促進交流備忘錄（MOU）」，由屏東縣長周春米與愛媛縣知事中村時廣，透過跨海視訊完成，兩人也隔著螢幕擊掌。雙方將在農業、觀光、教育及文化等領域進行合作，縣府預計9月籌組代表團回訪愛媛縣。

此次愛媛縣知事中村時廣因公務未能到場，由副知事菅規行率領宇和島市、西予市、松野町、鬼北町、愛南町等南予地區5名市町首長前來。周春米先對日前熊本縣發生地震造成的人員傷亡與災損表達慰問，並祝福災區早日復原。

周春米表示，屏東縣與愛媛縣同樣依山傍海，擁有豐富的農漁特產及優美的自然環境。兩地緣分始於墾丁國家公園候鳥生態交流，雙方互動密切，這次正式締結姐妹縣，未來將在農業、觀光、教育、文化等領域開啟更緊密的夥伴關係。

中村時廣表示，感謝日本台灣交流協會高雄事務所協助牽線，愛媛縣南予地區氣暖氣候，有豐富自然資源，與屏東縣有許多相似之處，未來雙方將持續深化交流，讓兩地情誼更加深厚。菅規行表示，期待透過與屏東縣建立合作關係，吸引更多台灣旅客造訪愛媛縣，持續擴大台日地方交流成果。

縣府傳播暨國際事務處表示，屏東縣與愛媛縣長期交流密切，尤其在青年教育領域，愛媛縣宇和島水產高校將與屏東縣東港高中及來義高中推動校際交流，愛媛縣預計今年10月「世界在屏東」活動設置專屬展區，向台灣民眾介紹愛媛縣觀光資源與城市魅力。

屏東縣與日本愛媛縣今天締結姐妹縣並簽署「促進交流備忘錄（MOU）」。記者潘奕言／攝影
屏東縣與日本愛媛縣今天締結姐妹縣並簽署「促進交流備忘錄（MOU）」。記者潘奕言／攝影

屏東縣與日本愛媛縣今天締結姐妹縣並簽署「促進交流備忘錄（MOU）」，雙方人員合影留念。記者潘奕言／攝影
屏東縣與日本愛媛縣今天締結姐妹縣並簽署「促進交流備忘錄（MOU）」，雙方人員合影留念。記者潘奕言／攝影

屏東縣與日本愛媛縣今天締結姐妹縣並簽署「促進交流備忘錄（MOU）」，屏東縣長周春米（右）與愛媛縣副知事菅規行互贈紀念品。記者潘奕言／攝影
屏東縣與日本愛媛縣今天締結姐妹縣並簽署「促進交流備忘錄（MOU）」，屏東縣長周春米（右）與愛媛縣副知事菅規行互贈紀念品。記者潘奕言／攝影

屏東縣與日本愛媛縣今天締結姐妹縣並簽署「促進交流備忘錄（MOU）」，由屏東縣長周春米（右）與愛媛縣知事中村時廣透過跨海視訊完成，兩人也隔空擊掌。記者潘奕言／攝影
屏東縣與日本愛媛縣今天締結姐妹縣並簽署「促進交流備忘錄（MOU）」，由屏東縣長周春米（右）與愛媛縣知事中村時廣透過跨海視訊完成，兩人也隔空擊掌。記者潘奕言／攝影

MOU 屏東 日本 周春米

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