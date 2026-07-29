澎湖港安衛家族成立 攜手打造安全港區

澎湖縣政府與臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司馬公管理處今天成立「臺灣港群－澎湖港安衛家族」，以提升澎湖港區職業安全衛生管理及防災能量，營造更安全、健康的工作環境。

「臺灣港群－澎湖港安衛家族」今天在海洋地質公園中心成立大會，澎湖縣副縣長林皆興、勞動部職安署南區職業安全衛生中心科長洪志文、港務公司馬公管理處長鐘偉誠等人共同與會，並完成簽署「安衛公約」，攜手建立港區安全夥伴關係。

副縣長林皆興感謝勞動部職安署長期推動職場安全衛生政策，也肯定臺灣港務股份有限公司擔任「領頭羊」角色，攜手港區相關中小企業成立澎湖第一個安衛家族，期盼透過資源共享、經驗交流及互助合作，共同打造安全、健康的幸福職場。

林皆興表示，澎湖縣長陳光復致力打造澎湖成為幸福城市，而幸福城市的基礎，來自於每位勞工都能在安全無虞的環境中安心工作。相信「臺灣港群－澎湖港安衛家族」成立後，不僅能深化港區夥伴間的交流合作，更能建立完善的安全衛生管理機制，提升港區整體職安水準。

洪志文表示，成立安衛家族的核心精神，在於透過「大廠帶小廠」的合作模式，由具備完善安衛體系的港務公司作為核心企業，分享管理經驗與專業知識，協助不同規模的事業單位強化風險評估、危害辨識及安全衛生管理能力，共同提升港區作業安全。

縣府社會處表示，「臺灣港群－澎湖港安衛家族」是由臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司馬公管理處擔任安衛家族核心企業，港區作業有關的中小企業事業單位為家族成員，為透過「大廠帶小廠」的經驗分享模式，協助家族成員企業逐步推動職業安全衛生，提升事業單位安全意識，並改善工作環境，降低職業災害發生，進而達到零職災的目標。