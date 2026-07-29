屏東日本愛媛簽署MOU 農業觀光等領域開啟合作

屏東縣政府與日本愛媛縣今天簽署促進交流備忘錄（MOU），由屏東縣長周春米與愛媛縣知事中村時廣跨海視訊完成。兩地將就農業、觀光、教育及文化等領域開啟合作。

屏東縣府與愛媛縣今天舉行MOU簽署儀式，周春米首先向視訊另一端的中村時廣，以及率團拜訪屏東的愛媛縣副知事菅規行與宇和島市、西予市、松野町、鬼北町以及愛南町等南予地區5個市町首長，表達誠摯歡迎與感謝；同時對日本熊本縣日前發生地震造成的人員傷亡與災損，表達誠摯慰問，並祝福災區早日復原。

周春米表示，屏東縣與愛媛縣同樣依山傍海，擁有豐富農漁產資源及優美自然環境，近年雙方皆致力推動高附加價值農業、智慧農業、科技產業及永續發展，在許多理念上不謀而合，兩地緣分始於墾丁國家公園候鳥生態交流，此次正式締結姐妹縣，不僅是對過去交流成果肯定，更象徵未來將在農業、觀光、教育、文化等領域開啟更緊密夥伴關係。

中村時廣表示，愛媛縣南予地區擁有溫暖氣候、豐富自然資源，與屏東縣有許多相似之處，相信未來雙方將持續深化教育、文化、觀光及產業等領域，讓兩地情誼更加深厚。

菅規行表示，屏東熱情與活力令人深刻印象，期待透過與屏東縣建立合作關係，吸引更多台灣旅客造訪愛媛縣，並從青年交流開始，促進更多年輕世代相互認識，持續擴大台日地方交流成果。

屏東縣政府傳播暨國際事務處新聞稿表示，屏東縣與愛媛縣長期交流密切，尤其在青年教育領域成果豐碩，例如愛媛縣宇和島水產高校將與屏東縣東港高中及來義高中推動校際交流，不僅共同探討水產商品開發，更讓兩地青年拓展國際視野。此外，愛媛縣也預計於今年10月「世界在屏東」活動設置展區，向台灣民眾介紹愛媛縣豐富觀光資源與城市魅力。

傳播處提及，為持續落實MOU合作內容，縣府預計今年9月籌組代表團回訪愛媛縣，雙方將針對農漁業、觀光、教育及文化等議題深入交流，推動各項合作計畫，期待透過穩定且務實交流機制，深化雙方夥伴關係，開創更多合作成果。