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高雄九如橋通車 九如四路八月起增設厚生里雙向公車站位

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
配合高雄九如通車，港都客運218內惟幹線將在九如四路增設厚生里公車雙站位。圖／高雄市交通局提供
配合高雄九如通車，港都客運218內惟幹線將在九如四路增設厚生里公車雙站位。圖／高雄市交通局提供

高雄市九如橋施工爭議連連，市府承諾7月31日仍如期通車，交通局今表示，為配合九如橋及周邊交通動線貫通，九如四路將增設「厚生里」雙向公車站，8月1日起由港都客運218內惟幹線停靠，提升大眾運輸便利性。

交通局表示，218內惟幹線串聯高雄車站、台鐵三塊厝站、捷運美麗島站及捷運中央公園站，並行經國軍高雄總醫院左營分院、市立大同醫院，滿足內惟及周邊地區居民在就醫、通勤、就學與採買的交通需求。

考量周邊住宅大樓與公園綠地密集，除將於九如四路增設公車站位外，也同步重構整體道路空間。將借鏡國外成功經驗，導入「生活化道路」（Living Street）設計理念，將過境車流地地區性車流進行有效分流。

其中主線幹道維持市區幹道配置，規畫雙向各2車道，並設置附加左轉車道，確保過境車輛通行順暢，社區側車道則進行微彎路型、車道瘦身、畫設停車帶及設置減速平台等友善設計，明確標示為「交通寧靜區」、每小時限速30公里，供在地居民安心使用側車道，降低快慢車流間的相互干擾。

公車 高雄 大眾運輸

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