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金門砸1.96億打造81床長照中心 舊醫療大樓華麗轉身成照護基地

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
衛生福利部金門醫院附設住宿長照機構整修工程今天正式開工，這項耗資約1.96億元的工程，將先前陪伴金門鄉親數十年的舊醫療大樓重新整建，圖為與會貴賓主持開工儀式。記者蔡家蓁／攝影
衛生福利部金門醫院附設住宿長照機構整修工程今天正式開工，這項耗資約1.96億元的工程，將先前陪伴金門鄉親數十年的舊醫療大樓重新整建，圖為與會貴賓主持開工儀式。記者蔡家蓁／攝影

因應金門邁入超高齡社會，住宿式長照需求快速增加，衛生福利部金門醫院附設住宿長照機構整修工程今天開工，這項耗資約1.96億元的工程，將先前陪伴金門鄉親數十年的舊醫療大樓重新整建，打造81床住宿式長照床位，提供失能及失智長者全天候照護服務，預計明年年底完工啟用，未來將結合醫療與長照資源，落實「醫照整合」，讓長者能在家鄉安心安老。

金門醫院今天上午11點舉辦「附設住宿長照機構整修工程開工祈福典禮」，由衛生福利部次長林靜儀主持，包括醫福會執行長林慶豐、台北榮總副院長曾令民、金門醫院院長徐德福、前院長王世典、金門縣副縣長陳龍安、議長洪允典、立委陳玉珍辦公室主任董家瑋、衛生局長李金治及地方民意代表共同出席，見證金門長照發展的重要里程碑。

截至115年5月底，金門設籍人口約13萬8032人，其中65歲以上長者達2萬7784人，占總人口20.13％。隨著人口老化、平均壽命延長，失能、失智及慢性病長者持續增加，住宿式長照床位需求也逐年攀升，成為地方長期關注的重要課題。

金門醫院表示，這項工程配合「健康台灣」政策及「長照十年計畫3.0」推動，利用舊院區既有建築整修，設置81床住宿式長照床位，提供失能及失智長者24小時住宿照護。工程總經費約1.96億元，歷經計畫修正、設計審查及16次招標，克服離島缺工、營建成本上漲及專業人力不足等挑戰後，終於完成發包並正式動工。

副縣長陳龍安致詞時表示，這棟建築過去承載許多金門鄉親就醫的共同記憶，也見證地方醫療發展，如今將迎來華麗轉身，從醫療大樓蛻變為住宿型長照機構，不僅提供81床照護服務，也象徵金門長照資源再升級，讓更多長輩能在地接受完善照顧。

衛福部次長林靜儀表示，中央持續投入長照資源，希望透過住宿式長照機構建置，提供地方長者更安全、更舒適的照護空間，工程預計116年底完工，未來將讓金門長者獲得更完整的照護服務。

值得一提的是，這棟即將改建的建築前身為金門縣衛生院醫療大樓，於民國79年興建使用，當年拆除舊有門診及行政房舍後新建，由金防部工兵組協助設計，歷經460個工作天完成，為4層樓建築、總建坪約2100坪，在荒廢10多年後，即將展開新階段使命。

金門醫院表示，未來住宿長照機構啟用後，將充分結合醫院既有醫療資源，發展「醫照整合」照護模式，除提供住宿及生活照顧外，也將整合醫療照護、復能訓練、健康促進及慢性病管理等服務，不僅提升照護品質與安全，也可減輕家庭照顧負擔，協助長者在熟悉的家鄉安心生活，朝「在地安老、健康老化」目標邁進。

衛生福利部金門醫院附設住宿長照機構整修工程今天正式開工，由衛生福利部次長林靜儀主持。記者蔡家蓁／攝影
衛生福利部金門醫院附設住宿長照機構整修工程今天正式開工，由衛生福利部次長林靜儀主持。記者蔡家蓁／攝影

衛生福利部金門醫院附設住宿長照機構整修工程今天正式開工，衛生福利部次長林靜儀（右五）、台北榮總副院長曾令民（右三）、金門醫院院長徐德福（右二）、金門縣副縣長陳龍安（左五）、議長洪允典（左四）、立委陳玉珍辦公室主任董家瑋（左二）等人到場參與。記者蔡家蓁／攝影
衛生福利部金門醫院附設住宿長照機構整修工程今天正式開工，衛生福利部次長林靜儀（右五）、台北榮總副院長曾令民（右三）、金門醫院院長徐德福（右二）、金門縣副縣長陳龍安（左五）、議長洪允典（左四）、立委陳玉珍辦公室主任董家瑋（左二）等人到場參與。記者蔡家蓁／攝影

衛生福利部金門醫院附設住宿長照機構整修工程今天正式開工，與會貴賓共同見證金門長照發展的重要里程碑。記者蔡家蓁／攝影
衛生福利部金門醫院附設住宿長照機構整修工程今天正式開工，與會貴賓共同見證金門長照發展的重要里程碑。記者蔡家蓁／攝影

衛生福利部金門醫院附設住宿長照機構整修工程今天正式開工，金門醫院院長徐德福說明整個工程。記者蔡家蓁／攝影
衛生福利部金門醫院附設住宿長照機構整修工程今天正式開工，金門醫院院長徐德福說明整個工程。記者蔡家蓁／攝影

長照 金門 林靜儀

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