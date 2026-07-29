陳玉珍爭取2年有成！航站消防員危險加給調升 8月1日正式上路

行政院日前正式函頒修正「消防、海巡、空中勤務、移民及航空測量機關專業人員危險職務加給表」，其中也納入機場消防人員危險加給調整方案，將自8月1日起正式實施。長期關注此案的國民黨立委陳玉珍今天表示，歷經2年多持續協調與爭取，終於傳來好消息，也讓機場消防人員的待遇更能反映工作風險。

陳玉珍表示，這項調整合理反映機場消防人員肩負空難搶救及重大災害救援等高風險勤務，希望讓第一線消防弟兄能夠沒有後顧之憂，持續守護民眾生命財產安全。

她回憶，2023年底一個大雨滂沱的下午，當時正與服務團隊前往會勘另一件陳情案，途中有金門航空站消防人員向她反映，航站消防員的危險加給已經15年沒有明顯調整，每月僅領2千多元。相較於一般消防人員近年危險加給陸續調整，機場消防同樣接受專業訓練、執行高風險救災任務，待遇卻仍維持不同標準，讓不少基層人員感到不公平。

陳玉珍指出，她隨即整理相關資料，在立法院內政委員會質詢消防署，卻得到「機場消防隸屬交通部，不屬內政部主管」的答覆，因此後續轉向交通部及民航局持續爭取。

她表示，在當年度中央政府總預算審查期間，國民黨團也通過預算決議，要求交通部民用航空局研議，將各級航站消防隊消防人員現行三級危險職務加給提升至二級，希望縮小與一般消防人員待遇差距。

如今行政院正式修正危險職務加給標準，機場消防人員危險加給確定調升，並於8月1日起實施。陳玉珍表示，看到基層消防人員多年來的心聲終於獲得回應，她感到相當欣慰，也認為只要訴求合理、站得住腳，行政部門仍會逐步檢討制度、做出修正。

她也強調，未來仍會持續站在鄉親立場，協助反映基層需求，盡力爭取各項應有權益，解決民眾大小事。