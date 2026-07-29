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屏縣8名青農獲「百大青農」 橫跨農畜漁領域周春米頒匾表揚

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣今年有8名青年農民榮獲農業部第8屆「百大青農」，縣長周春米（右四）頒發贈賀匾表揚。圖／縣府提供
屏東縣今年有8名青年農民榮獲農業部第8屆「百大青農」，縣長周春米（右四）頒發贈賀匾表揚。圖／縣府提供

屏東縣今年有8名青年農民榮獲農業部第8屆「百大青農」，縣長周春米頒發贈賀匾表揚，感謝青農們在智慧農業、品牌經營、農產加工及永續發展等面向的優異成果，以創新思維與堅持為屏東農業注入新動能，讓全國看見屏東農業實力。

今年8名屏東獲選百大的青農橫跨農糧、畜牧及漁業領域，各具特色與亮點。高樹鄉楊登凱返鄉投入芋頭產業，成立合作社推動共同運銷與加工，提升高樹芋頭品牌價值；萬丹鄉張生華運用精準栽培技術，成功種出Miniball小西瓜與卡蜜拉洋香瓜，以吊掛式栽培打造高品質品牌。

高樹鄉吳東祐將澳洲農場學習的智慧灌溉技術導入木瓜栽培，回鄉加以運用提升品質與生產效率；車城鄉古呈煥返鄉種植洋蔥，創立「鐵人洋蔥」品牌，結合車城特有落山風環境及智慧農業監測技術，打造兼具品質與品牌形象的優質農產品。

里港鄉楊岳翰投入檸檬加工常溫保存技術研發，歷經不斷試驗努力，成功以微波滅菌技術克服困難，並在縣府輔導下取得專利，更回饋地方學校，支持學童健康；牡丹鄉張家翎創立「蜂女孩」品牌，推廣純淨養蜂理念，今年更獲選外交部青年農民大使，持續讓世界看見屏東農業。

里港鄉林宜靜承襲家族30多年泰國蝦養殖經驗，推動循環漁業並開發胡椒蝦香腸、泰國蝦餛飩等加工產品，提高產業附加價值；竹田鄉謝睿桓打造現代化智慧豬場，導入雲端管理及環控系統，展現智慧畜牧成果。

周春米表示，縣府未來將持續作為農民最堅強的後盾，深化青年農民培育、推動智慧農業與永續農業政策，陪伴農民因應產業挑戰，打造更具競爭力與韌性的農業環境，將屏東建設成為台灣最具競爭力的農業大縣。

青農 周春米 屏東

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