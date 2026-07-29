高市府否認「鳥居護欄」…九如橋月底如期通車 典禮因爭議喊卡

高雄九如橋改建工程爭議不斷，通車前再爆「鳥居護欄」設計失當，反覆修改、經費及安全把關不嚴，批評聲浪不斷，通車典禮緊急喊卡，地方憂通車承諾跳票，民代昨邀新工處、交通局、捷運局會勘，新工處說，九如橋工程進度已完工九成五，預計本月卅一日上午十一時通車。

斥資五點六億元改建的九如橋，施工期間封路資訊混亂、工期一再延宕，引發地方不滿，通車前再爆「鳥居護欄」掀起城市美學爭議，挨批意象不符、也不美觀，且欄杆間距過大有墜落風險，市府緊急將護欄由紅色改漆白色並增設防墜網，但仍招致批評。

針對護欄爭議，新工處長黃麟達否認九如橋護欄設計是「鳥居」，他強調這是一般橋梁欄杆設計，並非刻意做成鳥居造型，外界因工程尚未完工、面板未安裝完成，才產生誤解。市府尊重各界意見，已針對護欄顏色及細部設計優化，回應民眾期待。

議員張博洋表示，九如橋長期施工影響居民出入，除要求橋梁趕進度盡快完成，路口號誌、車流動線及與輕軌銜接也要做好交通安全規畫。

張博洋說，美感見仁見智，但重大公共建設使用數十年，市府應從制度面建立城市美學審議或公共參與機制，在公共工程評選過程納入建築、美學、藝術等專業人士把關。

議員簡煥宗表示，橋面將開放民眾步行、休憩，最重要是欄杆安全性，通透式欄杆防護不足，應調整設計補強防墜措施。

黃麟達說，九如橋工程僅剩標線、標誌等收尾作業，將如期通車，完工後可改善鼓山、三民兩地交通，提供居民步行休憩空間。