日本熊本強震 陳其邁昨天剛與姊妺市視訊、急致電表達關心

日本九州熊本縣今天下午發生規模7.1強震，高雄市與熊本縣市明年將迎締盟10周年，市長陳其邁得知後，第一時間致電熊本縣知事木村敬及熊本市長大西一史，轉達高雄對姊妹市地震的關心，並祈願所有熊本朋友平安無恙。

高雄市與日本熊本縣在2017年締結友好城市，雙方往來密切。今年3月高雄市長陳其邁率團赴美，與美國亞利桑那州及日本熊本縣簽署三方經濟交流促進備忘錄。

熊本縣、熊本市及肥後銀行昨辦「2026台灣・熊本經濟共創論壇」，高雄市副市長羅達生代表市府團隊親赴現場，市長陳其邁則透過視訊連線，與熊本縣知事木村敬、熊本市長大西一史進行深度交流。三方針對高科技半導體供應鏈結、跨國城市合作及多元交流成果等議題交換意見。

地震發生後，陳其邁臉書發文表示，得知熊本發生地震，他在第一時間向熊本縣木村敬知事及熊本市大西一史市長表達關心與慰問，並轉達高雄市民的關懷，祈願所有熊本朋友平安無恙。

陳其邁說，高雄與熊本長年維持深厚交流，兩地攜手推動半導體產業、教育文化及城市合作。昨天市府團隊才與熊本縣市團隊就雙方合作進行見面交流。願此次地震影響降至最低，衷心祈願所有民眾平安。

陳其邁向熊本方面表示，「如有高雄市可以協助之處，我們一定全力提供必要協助」。