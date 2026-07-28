高雄玄鷲山雲天宮建廟15年迎上樑 政商雲集見證重要里程碑

高雄市鳥松區玄鷲山雲天宮今天舉行新建大廟上樑大典，象徵建築主體工程完成重要階段，也為歷時15年的建廟工程寫下重要里程碑。來自政界、宗教界及地方人士、信眾齊聚觀禮，共同見證建廟歷程的重要時刻。

今天出席典禮者包括高雄市政府副秘書長王宏榮、行政院南部聯合服務中心執行長許乃文、高雄市長參選人柯志恩、立委邱議瑩、林岱樺，以及高雄市議員張勝富、吳利成、黃飛鳳、許采蓁等人，另有各友宮代表到場祝賀。

雲天宮主持曾俊豐表示，民國100年奉關聖帝君賜宮名創建，開始弘揚關聖帝君忠、義、仁、勇精神，並展開建廟規畫，如今依規畫完成上樑儀式，象徵主體結構大致完成。依照傳統習俗，上樑是建築工程的重要儀式，代表建物邁入新的施工階段，也祈求後續工程順利、建築穩固。

曾俊豐表示，上樑代表一座信仰道場逐漸成形，也凝聚眾多善信多年來的支持與心力。未來將持續進行屋頂、木作、石雕、彩繪、水電及室內裝修等工程，完工後擇期舉行入火安座大典，並持續推動宗教文化、公益慈善及社會關懷，發揮信仰安定人心、服務地方的力量。

玄鷲山雲天宮建廟15年今天舉辦上樑典禮，現場政商雲集熱鬧非凡。記者劉學聖／攝影