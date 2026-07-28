影／確定了！高雄九如橋7月31日上午11時開放通車

高雄九如橋改建工程爭議不斷，通車前再爆橋面「鳥居護欄」設計失當，反覆修改、經費及安全把關不嚴，批評聲浪不斷，通車典禮也緊急喊卡，地方憂心通車承諾跳票，民代今天邀新工處、交通局、捷運局會勘，檢視改善措施完備進度，新工處回應，九如橋工程進度已完工9成5，目前正在收尾階段，預計將於31日上午11時準時通車。

斥資5.67億元改建的九如橋，施工期間封路資訊混亂、工期一再延宕，引發地方不滿，通車前再爆「鳥居護欄」掀起城市美學爭議，挨批意象不符、也不美觀，且欄杆間距過大有墜落風險，市府緊急將橋面護欄由紅色改漆為白色並增設防墜網，但仍招致批評。

議員張博洋表示，九如橋長期施工影響居民出入通行，除要求橋梁趕進度盡快完成，路口號誌、車流動線及與輕軌銜接也要做好交通安全規畫。

張博洋說，美感見仁見智，但重大公共建設使用數十年，市府應從制度面建立城市美學審議或公共參與機制，在公共工程評選過程納入建築、美學、藝術等專業人士共同把關。

議員簡煥宗表示，橋面將開放民眾步行、休憩，最重要是欄杆安全性，通透式欄杆防護不足，應調整設計補強防墜措施。

新工處長黃麟達表示，九如橋工程僅剩標線、標誌等收尾作業，將如期通車，完工後可改善鼓山、三民兩地交通，提供居民步行休憩空間。

黃麟達強調，橋梁護欄設計並非大家所稱的「鳥居」，原本是以一般橋梁欄杆形式設計，符合工程及安全規範，並非仿效日本神社鳥居造型。

他表示，護欄完成後還會加裝面板，當時工程尚未安裝完成，才讓外界看到較大的空隙，引發誤解，尊重外界意見，已依民意調整顏色及優化設計，以兼顧安全與市民觀感。

黃麟達說，調整修改不影響工程進度，未來將檢討公共工程設計和溝通機制，並評估施工前增設美學審查，邀集設計、美學專家及地方代表參與，兼顧城市美感與地方期待，避免類似爭議再度發生。

九如橋欄杆增設防墜網，預防行人墜落風險。記者郭韋綺／攝影

九如橋進度已完成九成五接近完工，31日上午11時準時通車。記者郭韋綺／攝影