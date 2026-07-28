高雄敬老博愛卡 8月增MeNGo月票購買據點

高雄敬老及博愛卡自8月1日起，社福點數購買「MeNGo月票」服務據點擴大，高雄捷運服務台及旗山轉運站皆可辦理，包含199高雄公車暢遊月票及399高雄市區通勤月票方案。

高雄市政府社會局今天說明，原僅開放各區公所或社會局以敬老、博愛卡社福點數購買「MeNGo月票」，為提升購買便利性，社會局、交通局及高雄捷運公司合作，捷運全線各站服務台及旗山轉運站自8月1日起，皆可購買「MeNGo月票」。

社會局新聞稿提到，已完成「MeNGo月票」綁卡的長輩及身障者，8月1日起可攜帶「身分證」、「高雄市敬老卡／博愛卡（需有足額點數）」及「MeNGo月票卡」，至高雄捷運站服務台或旗山轉運站續購，讓長輩及身障者在平日及假日能就近辦理。

社會局表示，8月1日起在「R6－凱旋」、「R10－美麗島」、「R13－凹仔底」、「R24－岡山高醫」、「O7－文化中心」、「O13－大東」等6處捷運站，設置敬老卡及博愛卡諮詢服務台，協助長輩註冊「MeNGo」會員及提供相關諮詢。