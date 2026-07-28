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澎湖縣車船處長交接 新任處長陳韻如宣示提升準點率與服務

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
澎湖縣政府公共車船管理處新任處長陳韻如。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣政府公共車船管理處新任處長陳韻如。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣府公共車船管理處今天上午舉行新、卸任處長交接典禮，在副縣長林皆興主持、主計處長李登俊與財政處長鄭肇宗共同監交下，新任處長由原行政處長陳韻如接任，原任處長馬金足則調任縣府參議，林皆興期許新團隊在現有數位基礎上，持續提升車船營運品質與準點率，提供縣民更貼心安全的交通服務。

主持交接的副縣長林皆興表示，卸任處長馬金足在車船處服務4年6個月，任內順利推動公車電子化、智慧站牌、TPASS跨卡整合，並打造特色候車亭，完善整體交通資訊系統，在海運方面更積極推動新造「南海之星3號」等船舶計畫，未來將借重其豐富的跨局處經驗調任參議，繼續為縣府重大政策提供建言。

對於新任處長陳韻如，林皆興指出，陳韻如歷任社會處、民政處及望安鄉代理鄉長，實務經驗極為豐富，對高齡者、身心障礙者與學生的搭乘需求，以及離島船舶運輸業務都有深刻理解，期許她發揮所長，善用數位資訊基礎，進一步優化服務品質。

「我自己就是離島的孩子，從小搭乘交通船與公車長大」陳韻如表示，接任車船處長是公務生涯中服務鄉親的珍貴機緣，她感謝前處長馬金足打下的良好基礎，讓大眾運輸更具質感與吸引力。

陳韻如強調，車船處服務量能相當龐大，不論陸上公車或海上交通船都與縣民生活息息相關，未來她將特別重視員工照顧與內部溝通，與全體夥伴攜手打拚，在既有的優質基礎上提升營運品質與準點率，讓車船運行一路順遂。

澎湖 澎湖縣 公車

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