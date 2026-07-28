高雄機廠親子遊樂園區8/8開幕 陳其邁：加強檢視

台鐵高雄機廠轉型親子遊樂園區，預計8月8日開幕，將成為高雄最新的大型親子遊憩場域。高雄市長陳其邁表示，園區營運後，市府將加強各項設施的預防性檢視，並維持長期維護量能。

陳其邁今天主持市政會議，聽取「台鐵高雄機廠轉型親子遊樂園區」開園專案報告，關心接駁車配置、停車管理、飲水補給、醫療站設置及廁所量能等整備情形，並指示各局處落實園區整備及開園活動規劃，嚴格把關工程品質及設施安全。

陳其邁表示，園區正式營運後，市府將加強各項設施的預防性檢視，並維持長期維護量能；若場域內出現設施損壞或環境髒亂情形，將迅速排除、即時復原。

此外，開園期間預計吸引大量遊客，陳其邁表示，市府將提前完成交通疏導及人流管理規劃，完善導引標示，強化大眾運輸與多元運具接駁動線，及周邊環境清潔維護。

針對食品安全衛生管理法修法，市府建議設置食品安全委員會，由行政院下設二級專責機關，負責風險評估、訂定管理標準，並採固定任期制度，確保專業判斷不受政治、外貿或產業因素干擾。

同時，市府也建議將「風險分級、溝通及預防原則」入法，面對高風險事件，於具科學合理懷疑時即可啟動即時預防管制，並依事件規模、市占率、流通範圍及危害程度分級管理，由中央於24小時內發布全國一致指令。

8月7日即將舉行「2026城鎮韌性演習」，陳其邁指出，中央高度重視此次演習，要求中央各部會與地方政府共同完成各項整備工作，責請各局處積極投入演習準備，落實各項應變機制，全面提升城市防災及應變韌性。

此外，對於電子煙、喪屍煙彈入侵校園，陳其邁會前接受媒體聯訪表示，市府由毒防局、警察局跟教育局分工，每個月都有定期針對校園毒品事件來做檢討。同時，除了學生，對於家長、行政人員跟校方，每個月也都有相關防治講習。