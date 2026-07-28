快訊

昔邵氏女星…侯冠群82歲媽媽李嘉茜病逝 立委媳婦李彥秀哀慟發聲

中和命案死者生前照曝光 友人憶堅強母親：只盼帶女兒重新生活

台股再殺2,030點 跌點寫史上第三大、季線有效跌破

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄機廠親子遊樂園區8/8開幕 陳其邁：加強檢視

中央社／ 高雄28日電

台鐵高雄機廠轉型親子遊樂園區，預計8月8日開幕，將成為高雄最新的大型親子遊憩場域。高雄市長陳其邁表示，園區營運後，市府將加強各項設施的預防性檢視，並維持長期維護量能。

陳其邁今天主持市政會議，聽取「台鐵高雄機廠轉型親子遊樂園區」開園專案報告，關心接駁車配置、停車管理、飲水補給、醫療站設置及廁所量能等整備情形，並指示各局處落實園區整備及開園活動規劃，嚴格把關工程品質及設施安全。

陳其邁表示，園區正式營運後，市府將加強各項設施的預防性檢視，並維持長期維護量能；若場域內出現設施損壞或環境髒亂情形，將迅速排除、即時復原。

此外，開園期間預計吸引大量遊客，陳其邁表示，市府將提前完成交通疏導及人流管理規劃，完善導引標示，強化大眾運輸與多元運具接駁動線，及周邊環境清潔維護。

針對食品安全衛生管理法修法，市府建議設置食品安全委員會，由行政院下設二級專責機關，負責風險評估、訂定管理標準，並採固定任期制度，確保專業判斷不受政治、外貿或產業因素干擾。

同時，市府也建議將「風險分級、溝通及預防原則」入法，面對高風險事件，於具科學合理懷疑時即可啟動即時預防管制，並依事件規模、市占率、流通範圍及危害程度分級管理，由中央於24小時內發布全國一致指令。

8月7日即將舉行「2026城鎮韌性演習」，陳其邁指出，中央高度重視此次演習，要求中央各部會與地方政府共同完成各項整備工作，責請各局處積極投入演習準備，落實各項應變機制，全面提升城市防災及應變韌性。

此外，對於電子煙、喪屍煙彈入侵校園，陳其邁會前接受媒體聯訪表示，市府由毒防局、警察局跟教育局分工，每個月都有定期針對校園毒品事件來做檢討。同時，除了學生，對於家長、行政人員跟校方，每個月也都有相關防治講習。

陳其邁 高雄 親子

延伸閱讀

迴響／電子煙毒滲透校園 陳其邁：每月固定開防毒研討會

不滿蔣萬安轉述陳其邁開會「發飆」 高市府：去脈絡化轉述、非常不妥

政院食安修法會議 蔣：陳其邁怒問20％誰定的

劉建國請益陳其邁借鏡高雄 宣示推動雲林轉型

相關新聞

新北捷運建設收益實現率僅25% 審計處促檢討財務規畫

新北市三環六線如火如荼進行，新北市長侯友宜日前再喊出「四環八線」，新北已是全台捷運建設最多的城市。不過新北市審計處指出，新北市推動淡海輕軌等10項軌道建設，多採「舉債建設、收益償還」模式，但截至2025年底收益實現率僅24.86％，自償財源未能如期到位需檢討改善。

三峽納涼祭8月1日登場 搭三鶯線品嚐茶、筍、蜜在地三寶

三峽納涼祭將於8月1日至2日在三峽祖師廟周邊商圈登場。隨著捷運三鶯線6月底通車，新北市農業局邀請民眾搭乘捷運前往三峽，品嘗碧螺春、梨仔筍及蜂蜜等在地特色農產，並逛市集、體驗食農教育及參與抽獎活動。

東石海之夏煙火秀幕後曝光 在地煙火公司打造煙火故鄉國際級花火秀

2026「東石海之夏」26日晚間以壯觀高空煙火秀畫下句點，6顆16吋高空煙火搭配12分鐘聲光展演及1.8萬發煙火點亮東石夜空，吸引約7萬人湧入東石觀賞。

台南防空演習8月7日登場 市府籲配合避難勿觀望、違者最高可罰15萬

台南、高雄、屏東將在8月7日上午10時至10時30分舉行「2026城鎮韌性（防空）演習」，台南市政府今舉行南部地區聯合記者會，提醒演習期間將實施人車疏散及避難管制，民眾須配合警察及民防人員引導就近避難，不得在戶外逗留或觀望，違者最高可處15萬元罰鍰。

健康用油南市府攜手各農會 推廣國產胡麻油及加工品

中聯油脂爆發涉入食安致癌物超標與集體隱匿事件，健康用油再度引發社會高度關注，台南市政府農業局為推廣國產胡麻產業，今攜手多家農會推薦自產胡麻油，要讓消費者吃健康卡安心。

花蓮市中山建國路口8月科技執法上路 專測汽機車未停讓行人

花蓮市中山路與建國路口科技執法設備將於8月1日起轉型啟用，取締項目改為專責偵測「汽機車未停讓行人」，由於路口近年完成道路改善及人行道優化工程，原有取締功能已不符現況，警方調整執法方向，強化行人路權保障。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。