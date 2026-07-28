國7發包不順接連流標 通車再延2年

國道七號高速公路延宕多年，沿途設七處交流道，原預計今年上半年動工，然而高雄小港、臨海及鳳寮路段共三個重要土建標卻接連流標，地方憂心今年無法順利動工、亦無法達成二○三○年完工通車目標。高公局表示，目前仍朝今年底前決標開工目標努力，經滾動檢討，二○三二年為主線通車時程。

國道七號全長廿三公里，串聯仁武至小港，環評拖延十年才過關，因地價上漲等因素，經費暴增近九百億元。此項工程原預計二○二六年上半年動工，去年底至今，在六個土建標之中，第C703S標鳳寮路段、第C705S標小港路段及第C706S標臨海路段接連流標。

高公局解釋，受美伊戰爭及南部地區案量龐大影響，大宗資材如鋼筋、混凝土、ＡＣ、塑膠等，以及技術工資價格劇烈波動，影響廠商投標意願；小港段重新公告招標、八月初開標，臨海段及鳳寮段皆在檢討中。

除工程發包不順之外，大寮鄉親憂心鳳寮交流道恐對台一線鳳屏一路帶來交通壅塞。立委林岱樺認為，應檢討鳳屏一路沿線的道路斷面配置，並規畫設置「偏心左轉車道」或進行車道瘦身，增加直行車道的流量以紓解潛在車流。

高公局回應，國道七號通車將可串連台八十八線及高屏二快，發揮分流效果，對台一線交通影響有限；平面道路交匯路口由高市府邀集專家學者辦理路型審議，將依審議結果優化精進。