澎湖北海域大帆布漂流 海釣船合力打撈解危

澎湖北海域今天出現一件罕見的大帆布在海上漂流，所幸被出海垂釣的「晶翔號」發現，船員合力的救援打撈上船，適時化解航行船隻絞網的意外。

目前從事海上娛樂的歐姓船長，今天上午駕駛「晶翔號」遊樂船，載客前往澎湖北海域海釣時，船隻行經白沙鄉員貝嶼與吉貝嶼間海域，在海上發現有一件長達數十公尺長的帆布，在海上隨著浪潮逐波漂流，擔心其他航行船隻發生絞網意外，立即停船，指示船上2名船員，合力拉起至船上帶回處理。

歐姓船長表示，這件長達數十公尺長的帆布，在海上飄流，有如一條巨龍般，不知從何而來，研判可能是載貨的貨輪，在海上航行碰上颱風導致鬆脫，掉落在海上，隨著浪潮而漂流至澎湖北海域的，在帶回陸地後，將廢物利用來作為覆蓋草皮之用。