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離島基本法卡關27年！黃獻平促速立法 近期將送內政委員會審查

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨全國中央評議委員會今天上午召開會議，中評委黃獻平（右）在會中提出離島基本法儘速完成立法，黃獻平會後並與國民黨主席鄭麗文合影，親自跟她報告。圖／黃獻平提供
國民黨全國中央評議委員會今天上午召開會議，中評委黃獻平（右）在會中提出離島基本法儘速完成立法，黃獻平會後並與國民黨主席鄭麗文合影，親自跟她報告。圖／黃獻平提供

國民黨全國中央評議委員會今天上午開會，中評委黃獻平提出「建請支持制定離島基本法」提案，主張依據憲法增修條文規定，儘速完成立法，保障金門、馬祖及澎湖離島居民權益。提案獲黨主席鄭麗文表達支持，並預計由立法院內政委員會國民黨籍召委廖先翔於近日排入審查。

黃獻平指出，憲法增修條文第10條第12項早在民國88年即明定，國家應保障原住民族地位及各項發展，「對於澎湖、金門及馬祖地區人民亦同」，並規定相關辦法另以法律定之。然而，原住民族基本法已於民國94年完成立法，離島基本法卻遲遲未能完成，至今已延宕27年。

他表示，離島基本法草案已於民國113年10月16日，由國民黨立委陳玉珍、陳雪生及民進黨立委楊曜共同提案並完成連署，希望立法院盡速安排審查，落實憲法保障精神，也展現政府對金馬澎離島居民的重視。

黃獻平表示，金門、馬祖及澎湖長期肩負戰地前線角色，為台灣安全付出重大代價，但中央政府對離島建設及發展資源投入仍顯不足，導致許多居民為了就業及生計，必須離鄉背井前往台灣本島或海外發展。他估計，目前旅居台灣及海外的金馬澎鄉親已超過170萬人，期盼政府透過專法，協助離島經濟建設、產業發展及改善居民生活品質。

黃獻平主張，制定離島基本法比照「原住民族基本法」模式推動，法理基礎明確，並非新創概念。他也表示，曾徵詢法學專家紀俊臣及前科技部常務次長陳德新的意見，兩人均認為此案具備憲法依據，法制上爭議不大，重點在於政治決心，藉由專法彰顯國家對離島地區的重視與保障。

黃獻平轉述，黨主席鄭麗文對提案表示支持，但也指出，是否完成立法仍屬立法院職權，須由立法院推動審查程序。他透露，已與立法院內政委員會國民黨籍召委廖先翔聯繫，希望最快明、後天就能將離島基本法排入委員會審查議程，讓延宕多年的法案邁出關鍵一步。

黃表示，離島基本法推動至今仍是「革命尚未成功」，希望朝野共同支持，儘速完成立法，讓憲法保障不再停留在文字，而是真正落實於金門、馬祖及澎湖居民的生活與發展。

國民黨全國中央評議委員會今天上午召開會議，中評委黃獻平在會中提出「建請支持制定離島基本法」提案，主張依據憲法增修條文規定，儘速完成立法，保障金門、馬祖及澎湖離島居民權益。圖／黃獻平提供
國民黨全國中央評議委員會今天上午召開會議，中評委黃獻平在會中提出「建請支持制定離島基本法」提案，主張依據憲法增修條文規定，儘速完成立法，保障金門、馬祖及澎湖離島居民權益。圖／黃獻平提供

離島 澎湖 金門

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