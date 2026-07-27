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東港汙水下水道邁新里程 水資源回收中心啟用、接管免自費

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣東港鎮水資源回收中心新建工程第一期完工，今年6月試運轉，縣長周春米今出席水資源回收中心啟用典禮，並了解水資源回收中心運作情況。記者劉星君／攝影
屏東縣東港鎮水資源回收中心新建工程第一期完工，今年6月試運轉，縣長周春米今出席水資源回收中心啟用典禮，並了解水資源回收中心運作情況。記者劉星君／攝影

屏東縣東港水資源回收中心新建工程第一期完工，今年6月試運轉，縣長周春米今出席水資源回收中心啟用典禮，第一期汙水處理量4000公噸，縣府持續推動源頭端用戶接管，周春米說，都市計畫區內住戶若收到用戶接管同意書，期盼鄉親支持，縣府除免費協助完成汙水接管，也一併廢除既有化糞池，讓民眾免去後續維護。

「一座文明、健康、安全的城市，汙水下水道建設是不可或缺的重要基礎建設」，周春米說，東港鎮每年有大量觀光人潮，更需持續提升汙水處理及水環境品質，感謝國土署支持，東港水資源回收中心第一期工程啟用，象徵東港汙水下水道建設邁入新的里程碑，也有效改善地方水環境。

周春米表示，縣府團隊積極推動用戶接管作業，都市計畫區內住戶若收到用戶接管同意書，期盼鄉親踴躍支持，縣府除免費協助完成汙水接管外，也將一併廢除既有化糞池，讓民眾免去後續維護負擔，待第二、三期工程陸續完成後，每日處理量將從4000公噸提升至8000公噸，改善大鵬灣、東港溪及周邊排水水質具有重要助益。

國土管理署下水道工程分署長陳高孝指出，中央投入約92億元經費推動屏東縣汙水下水道，東港水資源回收中心是屏東縣第四座汙水處理廠，隨著用戶接管率提升，有效提升環境品質，象徵城市建設持續邁向現代化。

立委徐富癸指出，東港是重要觀光重鎮，汙水處理是地方發展重要基礎建設，屏東、東港、潮州、恆春及內埔等鄉鎮皆持續推動汙水下水道建設，未來隨著水資源回收中心全面運作及用戶接管率持續提升，將有助帶動東港及周邊發展。

水利處表示，「東港鎮汙水下水道系統」布設約43公里汙水管線、完成約1萬4000戶用戶接管，並興建一座計畫全期平均日汙水處理量約8000公噸水資源回收中心，目前完成第一期4000公噸。整體計畫總經費約30.63億元，分三期，建設期程共20年。

水利處指出，用戶接管是關鍵，目前第一標用戶接管工程已施工，第二標正辦理發包作業，第三標則進行設計規畫，持續擴大接管範圍，提升汙水處理效能。

屏東縣府呼籲，民眾辦理用戶接管，可同步配合廢除家戶化糞池，完成「全套式汙水處理」，未來生活汙水不再排入側溝，有助改善環境衛生，也可免除定期清理化糞池的費用。正值推動汙水下水道建設期間，用戶接管及化糞池打除等全套施工費用皆由政府編列預算支應。

屏東縣東港鎮水資源回收中心新建工程第一期完工，今年6月試運轉，縣長周春米（右五）今出席水資源回收中心啟用典禮，第一期汙水處理量4000公噸，縣府持續推動源頭端用戶接管。記者劉星君／攝影
屏東縣東港鎮水資源回收中心新建工程第一期完工，今年6月試運轉，縣長周春米（右五）今出席水資源回收中心啟用典禮，第一期汙水處理量4000公噸，縣府持續推動源頭端用戶接管。記者劉星君／攝影

屏東縣東港鎮水資源回收中心新建工程第一期完工，今年6月試運轉，縣長周春米今出席水資源回收中心啟用典禮，並了解水資源回收中心運作情況。記者劉星君／攝影
屏東縣東港鎮水資源回收中心新建工程第一期完工，今年6月試運轉，縣長周春米今出席水資源回收中心啟用典禮，並了解水資源回收中心運作情況。記者劉星君／攝影

屏東縣東港鎮水資源回收中心新建工程第一期完工，今年6月試運轉，縣長周春米今出席水資源回收中心啟用典禮，並了解水資源回收中心運作情況。記者劉星君／攝影
屏東縣東港鎮水資源回收中心新建工程第一期完工，今年6月試運轉，縣長周春米今出席水資源回收中心啟用典禮，並了解水資源回收中心運作情況。記者劉星君／攝影

屏東縣東港鎮水資源回收中心新建工程第一期完工，今年6月試運轉，縣長周春米今出席水資源回收中心啟用典禮，並了解水資源回收中心運作情況。記者劉星君／攝影
屏東縣東港鎮水資源回收中心新建工程第一期完工，今年6月試運轉，縣長周春米今出席水資源回收中心啟用典禮，並了解水資源回收中心運作情況。記者劉星君／攝影

東港 水資源 屏東縣

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