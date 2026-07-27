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颱風影響中轉客湧進金門機場 軍機投入助疏運
颱風紅霞影響，金門小三通25日起航班停航，昨天陸續復航後，數百名經由小三通往返中國旅客湧進金門機場等候返回台灣。為助盡速疏運，今天下午軍機也投入載運旅客。
受颱風紅霞影響，金門小三通25日金門往返廈門、泉州航線均全日停航，昨天上午小三通航線陸續復航，數百名旅客開始湧進金門機場等待候補。
據金門航空站今天上午現場統計，欲往台北、台中、高雄仍有215、196、180人；今天正班機航班幾乎客滿，順利候補上旅客有限，下午有旅客不滿等候數度鼓譟，要求民航加班機或軍機紓解人潮。
金門航空站下午於臉書（Facebook）公告軍機加班機訊息，預計有金門往台北、高雄各2、1班；約下午2時軍機疏運開始作業，陸續將旅客載至軍機場。下午近4時，第1架軍機起飛載運70名旅客往台北。
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