「出捷運站即到家」高雄大寮384戶社宅公告招租 今年底可入住

高雄大寮社宅緊鄰捷運橘線大寮站出口，涵蓋套房、一房型、兩房型及三房型等類型住宅，總共384戶今天公告招租。高市都發局表示，租金從最低從4410元起，10月23日公開抽籤、11月看屋及選屋、12月完成簽約，12月8日起點交入住，明年1月1日起正式起租。

大寮社宅共2棟地上10層、地下2層建築，只租不售。都發局說明，本次出租套房230戶、一房型36戶、二房型66戶及三房型36戶，另有16戶銀髮家園。租金依家庭所得分為4級，第1級租金最低4410元起，套房、一房、二房及三房最高租金分別為8750元、1萬1190元、1萬5250元及2萬0450元，依申請資格適用不同租金級距。

為落實青年成家政策，此次婚育宅比例提高40%，另有原住民戶、警消戶等配租名額，同時維持一般戶及關懷戶多元配租機制，兼顧不同族群的居住需求。另設有4間店鋪、托嬰中心、身障居住服務據點及身障日間服務據點，結合托育、社福及照顧資源，打造全齡友善、多元共融的生活環境。

高雄市住宅及都市更新中心表示，8月6日上午8時起至8月25日下午5時30分受理申請，申請方式包含網路、臨櫃及郵寄。凡成年國民於高雄市設有戶籍，或於高雄市就學、就業，且家庭成員於高雄市無自有住宅、家庭平均每人每月所得未超過5萬9395元者可提出申請。

套房型，最低租金為4410元。圖／高市都發局提供

大寮社宅從8月6日上午8時起至8月25日下午5時30分受理申請。圖／高市都發局提供

兩房型，最低租金為7770元起。圖／高市都發局提供