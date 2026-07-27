海葵颱風掏空橋基… 竹田過溝橋改建完工 三大升級保障鄉親出入安全

屏東縣竹田鄉屏48線過溝橋，因橋梁老舊，加上2023年海葵颱風造成橋梁基底沖刷掏空，縣府在2024年底首度改建工程，今天舉行完工暨謝土典禮，縣長周春米出席主持，周春米說，新橋透過橋梁延長、橋面拓寬及提升防洪標準三大升級，提升屏東市、麟洛鄉、竹田鄉及萬丹地區交通安全，打造更安全、便捷交通環境。

周春米說，過溝橋是聯繫屏東市、竹田鄉西勢地區及萬丹重要交通橋梁，原橋服務近40年，考量橋梁老舊及橋墩安全問題，加上2023年海葵颱風造成橋梁基礎沖刷掏空，縣府啟動改建計畫。為降低施工期間對民眾通行的影響，興建施工便橋維持交通，工程從2024年底開工，歷經近一年施工及4個中度颱風考驗，仍如期如質完成新橋建設。

周春米說，新過溝橋有三大升級，橋梁長度由31.5公尺延長至50公尺，降低橋墩受水流沖擊及沖刷風險；橋面寬度由7公尺拓寬至12公尺，提升車輛會車及行車安全，並依據最新治理計畫提高防洪設計標準，強化橋梁因應極端氣候的韌性，打造更安全、耐用且兼具防災功能的重要橋梁。

周春米表示，屏48線道路拓寬工程啟動規畫作業，後續辦理環境影響評估等相關程序，期盼工程順利推動，讓屏48線成為串聯屏東市、麟洛鄉、竹田鄉等地的交通廊帶，未來更可銜接台27線及高鐵屏東站，持續完善屏東整體交通建設，提供鄉親更安全、便捷的交通環境。

縣府工務處表示，過溝橋改建工程總經費約8336萬元，2024年12月底開工，採雙跨預力I型梁橋配置，配合屏48線未來道路拓寬需求，一次到位將橋梁全寬規畫為12公尺，提升交通服務品質，也兼顧未來整體道路發展需求。

屏東縣竹田鄉屏48線過溝橋，因橋梁老舊，加上2023年海葵颱風造成橋梁基底沖刷掏空，縣府在2024年底起度改建工程，今天舉行完工暨謝土典禮，縣長周春米（右四）出席完工典禮。圖／屏東縣政府提供

屏東縣竹田鄉屏48線過溝橋，因橋梁老舊，加上2023年海葵颱風造成橋梁基底沖刷掏空，縣府在2024年底起度改建工程，今天舉行完工暨謝土典禮。圖／屏東縣政府提供