高雄推「哈瑪星踅透透」 邀民眾感受港町街區魅力

為推廣文化資產保存成果及活絡歷史場域，高雄市文化局今年暑假推出「哈瑪星踅透透」系列活動，邀民眾走進哈瑪星，透過解謎、體驗手作等方式認識文化資產，感受港町歷史與街區魅力。

高雄市文化局今天新聞稿表示，哈瑪星是高雄現代化發展的重要起點，有山、港、鐵、町等豐富天然資源，也保存眾多且分佈密集的文化資產。近年來文化局陸續修復及活化文化資產，並推出哈瑪星號觀光列車。

文化局表示，今年暑假將推出「哈瑪星踅透透（台語「逛遍哈瑪星」之意）」系列活動，有包括限定透卡蒐集、沉浸式情境解謎及親手製磚等3大主題活動。

其中，透卡活動將自8月1日至9月30日登場，民眾可至舊打狗驛故事館、高雄市立歷史博物館、駁二C5問吧服務台免費領取3款活動透卡，用透卡拍照上傳社群平台並完成指定任務，即可至合作場館及合作店家享有活動優惠。

另為響應9月19日全國古蹟日，活動也推出「全國古蹟日限量透卡」，自9月19日至9月30日於打狗英國領事館文化園區限量發放，民眾憑活動期間打狗英國領事館文化園區入園票根即可兌換，每人限兌一張，送完為止。

7月26日及8月2日於舊打狗驛月台舉辦的「奇物市場高雄站─哈瑪星文資沉浸式情境解謎」，將文化資產場域結合異時空市場與9個風格迥異的異國攤位互動，打造沉浸式劇情體驗，讓文化資產以更具參與感的方式走入生活。

此外，位於哈瑪星新濱町一丁目連棟紅磚街屋，8月起將設立「老屋診療所」，提供老屋保存、修繕及活化再利用等專業諮詢，陪伴更多老屋找到延續生命的方法。8月16日並將推出限定製磚體驗活動，由專業老師帶領導覽、手作。

文化局表示，「哈瑪星踅透透」活動希望透過拍透卡、玩解謎、體驗製磚工藝，讓文化資產成為民眾可親近、參與及分享的美好事物。活動詳情可上高雄市文化局臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/NOjkVp）等查詢。