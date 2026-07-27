金廈泳渡接力賽登場 廈門海象不佳僅游1棒至中途

金廈泳渡接力賽今天登場，原各組2名選手自金門接力游至廈門，但因廈門海象不佳，僅游1棒至中途。金門副縣長陳祥麟說，安全是最高標準，今天共有100艘戒護艇1對1值勤。

第13屆金廈海域全球華人游泳接力公開賽原訂昨天舉辦，但因受颱風紅霞外圍環流影響，大會風險評估小組決議延至今天舉行。活動今天上午於烈嶼雙口海灘開幕，共有200名選手參賽，但最終因廈門端海象不佳因素，原2棒接力賽改為僅1棒進行。

約上午10時45分，第1棒選手陸續下水，游向金門與廈門間海域中間平台。陳祥麟接受媒體聯訪表示，原本金廈泳渡是1組2名選手1人游3500公尺、總距離7000公尺到廈門，選手會在中間平台交接，但今天因海象變化，經過氣象、海象等綜合評估，廈門端海象變差，大會緊急調整泳渡改成只游1棒。

陳祥麟說，第1棒選手在平台上岸後集結完畢，就會搭船前往廈門，而獎金等相關規定仍照舊。

金廈泳渡活動開幕儀式中，金門方面有陳祥麟、金門縣體育會理事長歐陽儀雄等出席，中國方面則有中國國家體育總局游泳運動管理中心事業發展部副部長王強、福建省體育局副局長黃海峽、廈門市體育局副局長勞建軍等出席。

陳祥麟於開幕典禮致詞表示，游泳過程中要突破很多困難障礙，就跟今天天氣一樣，雖會有波折，「可是我們會很順利圓滿把它辦理完畢」；他也說，安全是最高標準，此次共有100艘戒護艇1對1值勤讓活動能圓滿，敬祝選手今天泳往直前、泳出成功、泳向未來。

比賽開始前，來自廣東許姓選手接受媒體聯訪表示，是第1次參加金廈泳渡，之前就很想來金門看看，這次來覺得每個景點都做得不錯，「人文這方面做得很好」；今天天氣不會太曬，游起來應該會比較舒服。