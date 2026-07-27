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北醫楓杏醫療服務隊巡迴澎湖34村里 連16年跨海義診

中央社／ 澎湖縣27日電

北醫楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊，30日起展開澎湖34村里的巡迴醫療服務，這也是臺北醫大連續第16年跨海澎湖義診服務。

臺北醫大楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊一行，由大隊長黃鈵棋率領，25日抵澎，其中醫學體驗營與高中生物醫學研習營等系列活動，今天起在中興、中正國小與馬公高中登場，也為巡迴義診服務揭開序幕，共同推動在地醫學教育與健康知識扎根。

臺北醫學大學表示，北醫大楓杏社會醫療服務隊巡迴義診，則自30日至8月2日及8月6日至8月9日止，將深入全縣34個村落辦理義診及家庭訪視；同時與澎湖縣政府衛生局合作進行子宮頸癌及大腸癌篩檢服務，提升預防保健效益。

北醫楓杏服務隊表示，今年是北醫第16年跨海投入離島醫療巡迴義診、家庭訪視、醫學教育及健康促進等多元服務，期盼將醫療專業與人文關懷帶入社區，陪伴居民打造更健康、更溫暖的離島生活。

澎湖 義診 北醫

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