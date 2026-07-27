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鹽埔鄉長選戰掀話題 黃智麟拋「爭取丹丹漢堡進駐」引發熱議

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣鹽埔鄉長參選人黃智麟近日拋出政見是要引進丹丹漢堡，帶動鄉政觀光，引發熱議。記者劉星君／攝影
屏東縣鹽埔鄉長參選人黃智麟近日拋出政見是要引進丹丹漢堡，帶動鄉政觀光，引發熱議。記者劉星君／攝影

九合一年底大選將近，屏東縣鹽埔鄉長因現任鄉長呂家萱連任兩屆8年，無法再參選鄉長，鄉長選舉全新局面，有4人表態參選，包括柯信行、黃智麟、林政男與蔣滿祝。仕絨村前村長黃智麟拋出「爭取丹丹漢堡進駐鹽埔鄉」，希望帶動觀光，政見一出引發熱議。

黃智麟昨在鹽埔鄉「我ㄟ故鄉鹽埔（大屏北地區）」臉書社團發文說，丹丹漢堡是南部知名品牌，如果他當選，他會透過關係與總部商量，讓丹丹來鹽埔鄉設立，讓許多知名品牌進駐、屆時絕對能讓屏北鄉鎮鄉民進入鹽埔鄉用餐、行銷鹽埔鄉。

黃智麟受訪說，引進知名品牌，擴大行銷鹽埔鄉知名度，帶動觀光熱潮，也能提升鹽埔鄉生活機能，吸引屏北其他鄉也來消費。

發文曝光後，引發鄉親熱議，有網友留言說，「如何把鹽埔在地特色做宣傳如野薑花做成的農產品，而不是用一個外來品牌當做政見」、「丹丹漢堡，怎麼可能啦，百分百不可能的事」，品牌展店有其市場考與經營評估。

也有網友肯定認為，「新世代有新世代的眼光，敢於規畫、勇於爭取。支持願意為地方未來努力的人，期待家鄉越來越好」。

丹丹漢堡在屏東縣原本有3家店，其中一家近年收攤，現有2家店，都位在屏東市。

對於外界質疑聲浪，黃智麟也在留言回應，他說，他提出的是努力方向，「標題我提出很清楚了，我們會努力找關係去完成」，並引其他企業案例，認為有些事情需「借力使力」，才能為地方創造新的發展機會。他也邀請持不同意見的鄉親參加座談會，面對面交流政見內容。

屏東縣鹽埔鄉派系色彩濃厚，分為謝派、葉派。林政男是退休警察，曾當選過代表、也選過鄉長。柯信行曾選過縣議員，也曾任現任鄉長呂家萱的秘書。蔣滿祝是前縣議員鄭雙銓妻子。48歲黃智麟曾擔任仕絨村長，也是四名參選中最年輕者，強調不分派系，大家都是鹽埔派。

丹丹漢堡 屏東縣

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