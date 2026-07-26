週末勤跑基層 賴瑞隆成立後援會、柯志恩關切大林蒲

力拚高雄市長選舉，民進黨參選人賴瑞隆今天成立勞工、宗教後援會，並替市議員參選人蔡秉璁站台，展現母雞氣勢。國民黨參選人柯志恩則出席大林蒲地區活動，關心大林蒲遷村議題。

賴瑞隆今天上午出席民進黨高雄市第3選區（岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安）市議員參選人蔡秉璁的服務處成立開幕茶會，與同黨立委邱志偉、邱議瑩等人一起上台助講，展現民進黨母雞帶小雞的團結氣勢，力拚議會席次過半。

賴瑞隆說，大岡山地區應選5席，過去民進黨曾拿下3席，促成議會過半，此次蔡秉璁將是關鍵第3席，支持蔡秉璁進入議會，一起組成最強的高雄隊，繼續推動大岡山、大高雄的建設大發展。

接著，賴瑞隆下午成立「勞工後援總會」及「宗教後援會」。其中，勞工後援總會集結在地15家總工會、逾205家基層工會、近700名勞工界領袖到場相挺。

針對未來勞工市政，賴瑞隆提出「4個優先」：產業轉型，包括就業優先、待遇優先、安全優先、保障優先。讓產業升級創造在地工作、帶動薪資成長，並完善職安、退休及家庭支持。

柯志恩則上午出席「115年大林蒲地方記憶藝術節」，並接受媒體聯訪表示，昨天凱道「我是人，我反毒台」集會，人數眾多，令人震撼。如何保護食安，是藍綠都該關注的事，政府也該慎思，在問題油品源頭尚未找到前，應暫緩重新上架。

柯志恩並表示，大林蒲有300多年歷史，承載著世代居民為高雄發展默默付出的奉獻。她長期關心大林蒲遷村議題，立場始終不變。政府有責任讓鄉親安心、有尊嚴地迎向新生活，而非在不確定中被迫離開。

柯志恩說，針對大林蒲遷村，中央核定新台幣800億元經費，但對居民而言遠遠不夠。這陣子鄉親對規劃與溝通的疑慮，她會持續反映，要求更周延的安排。未來也會繼續爭取資源，並監督遷村的安置、選地與期程，捍衛居民權益。