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金門文資工作坊 文化局：盼民眾藉手作認同保存重要

中央社／ 金門26日電

金門文化局陸續辦理文資修復工作坊，今天舉行成果發表。文化局長陳榮昌說，盼民眾透過實際手作，更了解修復匠藝之美，也認同文化資產保存的重要性。

為落實文資保護觀念，金門縣文化局陸續舉辦多場文資修復工作坊，今天在縣定古蹟董允耀洋樓舉行為期1個月成果展，除呈現民眾參與工作坊所製作作品，也舉辦匠師分享講座。

陳榮昌出席成果發表並接受媒體聯訪表示，系列活動之前已舉行多場學生、社區長者傳統建築修復匠藝手作活動；今天除展示手作成果，也邀請專家講座，說明金門洋樓裝飾與木作演變等。

陳榮昌說，如董允耀洋樓的修復便使用到木工、泥工、彩繪等多種技術，舉辦工作坊是希望讓社會大眾知道文資修復所需技術精華，透過手作等活動有更深體會，進而想保存這些匠藝技術與文資建築。

談及修復人力，陳榮昌說，目前文化局正修復永昌堂、料羅吳氏六路大厝等，但仍有眾多文資須修復，目前修復人力有面臨缺口，除與文化部文資局舉辦匠師傳習活動，請地方上有經驗匠師帶領師傅精進技術，也與金門高職合作開設傳統建築修復課程，培養年輕學子投入文資修復行列。

金門 文化局 長者

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