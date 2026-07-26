高雄大林蒲明年將實質遷村 柯志恩：800億元遠遠不夠

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「大林蒲的風」工作人員訪談地方耆老，過程拍成影片與參展民眾一起分享。記者徐白櫻／攝影
「大林蒲的風」工作人員訪談地方耆老，過程拍成影片與參展民眾一起分享。記者徐白櫻／攝影

高雄大林蒲地區六里居民長年被800多根煙囪包圍、生活環境惡劣，遷村作業正進行土地協議價購、明年起展開實質性遷村。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天在大林蒲表示，很多居民意見還未能得到最大的共識，政府應該給予更多安心，即使中央規畫800多億元經費，對大林蒲還是遠遠不夠。

高雄市都委會去年審議通過「新材料循環產業園區」及「大林蒲遷村安置土地」都市計畫變更案，今年元旦起已經展開部分土地價購協議作業，預計包含宗教設施及宗祠抽籤選地、住商區土地一坪換一坪、農業區土地換高坪特定區建地或領取現金及公共設施保留地價購等。

國民黨市長參選人柯志恩今早前往鳳林宮參加「大林蒲的風」藝術節，針對爭議多時的大林蒲遷村議題，她表示，在地國民黨議員都非常關切大林蒲問題，這件事情已經鬧非常久了，不過很多居民意見目前為止還未能得到最大的共識，即使中央圈了800多億元預算，對大林蒲來說還是遠遠不夠。

柯志恩認為，陳其邁市長已提出平行進行都市計畫、遷村意願調查及環評，不過未來市長還是要繼續面對大林蒲居民，對於目前居民疑慮，政府應該給予更多安心，遷村不是一筆小數目，希望中央與地方要共同來解決，她會繼續傾聽居民意見。

柯強調，大林蒲文化不能因為遷村而消失，故事需要傳承下去。

「大林蒲的風」集結在地居民生活軌跡與文化記憶在鳳林宮舉辦特展，現場也收集不少老照片，吸引居民駐足觀看。記者徐白櫻／攝影
「大林蒲的風」集結在地居民生活軌跡與文化記憶在鳳林宮舉辦特展，現場也收集不少老照片，吸引居民駐足觀看。記者徐白櫻／攝影

「大林蒲的風」藝術節活動集結在地居民生活軌跡與記憶，立委柯志恩（右）與議員陳麗娜（左）在「一日三餐」這個主題中互動，呈現有趣畫面。圖／取自柯志恩臉書
「大林蒲的風」藝術節活動集結在地居民生活軌跡與記憶，立委柯志恩（右）與議員陳麗娜（左）在「一日三餐」這個主題中互動，呈現有趣畫面。圖／取自柯志恩臉書

高雄大林蒲鳳林宮今天舉辦「大林蒲的風」藝術節活動，參與來賓與在地青獅陣陣頭人員合影留念。記者徐白櫻／攝影
高雄大林蒲鳳林宮今天舉辦「大林蒲的風」藝術節活動，參與來賓與在地青獅陣陣頭人員合影留念。記者徐白櫻／攝影

高雄 柯志恩 大林蒲遷村

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