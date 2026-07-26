公車族注意！配合捷運大東站聯開案 鳳山轉運站8月1日調整11條路線

配合高雄捷運O13大東站周邊土地聯合開發案，位於捷運大東站旁「鳳山轉運站」候車區將進行場域騰空；交通局今表示，8月1日起，行經及以鳳山轉運站為起訖站的11條公車路線將同步調整動線與停靠位置，現場已加設引導告示與路線地圖，提醒公車族注意。

交通局表示，因應鳳山轉運站站位調整，已依各公車原行車動線、乘車需求及候車便利性等原則，規畫公車停靠站位，維護民眾搭乘權益。

原停靠鳳山轉運站87、88、橘8、橘18、大樹祈福線等5條公車路線，調整至光遠路新設置的「鳳山轉運站（捷運大東站）」候車亭停靠，民眾可依現場指引前往新站位候車，維持公車原有路線服務。

另配合行車動線調整，23、8010區間車、橘11、橘16、橘17及紅10等6條公車路線，將取消停靠「鳳山轉運站（捷運大東站）」，並提供鄰近替代站位供民眾搭乘。

其中23路可至「市立鳳山醫院」或「市場前」站搭乘；8010區間車及橘11可至「捷運鳳山國中」站搭乘；橘16可至「市立鳳山醫院」站搭乘；橘17及紅10則可於「大東文化藝術中心」站搭乘。

交通局表示，現場已設置動線指引及調整說明圖示，呼籲民眾多加留意站牌資訊，若有疑問可至高雄公車動態資訊網站、iBus+ APP查詢，或撥打公車動態服務專線07-2299803由專人協助服務。