快訊

影／美伊停火「外圍卻開打」！伊朗代理人轟炸沙國煉油廠 竄巨大煙柱曝

愈想睡愈失眠？醫揭睡眠焦慮惡性循環 教你4招自然助眠

MLB／山本由伸6局失1分奪第11勝 生涯日美通算第100勝到手

聽新聞
0:00 / 0:00

公車族注意！配合捷運大東站聯開案 鳳山轉運站8月1日調整11條路線

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
配合高雄捷運O13大東站周邊土地聯合開發案，8月1日起行經及以鳳山轉運站為起訖站的11條公車路線將同步調整。圖／高市交通局提供
配合高雄捷運O13大東站周邊土地聯合開發案，8月1日起行經及以鳳山轉運站為起訖站的11條公車路線將同步調整。圖／高市交通局提供

配合高雄捷運O13大東站周邊土地聯合開發案，位於捷運大東站旁「鳳山轉運站」候車區將進行場域騰空；交通局今表示，8月1日起，行經及以鳳山轉運站為起訖站的11條公車路線將同步調整動線與停靠位置，現場已加設引導告示與路線地圖，提醒公車族注意。

交通局表示，因應鳳山轉運站站位調整，已依各公車原行車動線、乘車需求及候車便利性等原則，規畫公車停靠站位，維護民眾搭乘權益。

原停靠鳳山轉運站87、88、橘8、橘18、大樹祈福線等5條公車路線，調整至光遠路新設置的「鳳山轉運站（捷運大東站）」候車亭停靠，民眾可依現場指引前往新站位候車，維持公車原有路線服務。

另配合行車動線調整，23、8010區間車、橘11、橘16、橘17及紅10等6條公車路線，將取消停靠「鳳山轉運站（捷運大東站）」，並提供鄰近替代站位供民眾搭乘。

其中23路可至「市立鳳山醫院」或「市場前」站搭乘；8010區間車及橘11可至「捷運鳳山國中」站搭乘；橘16可至「市立鳳山醫院」站搭乘；橘17及紅10則可於「大東文化藝術中心」站搭乘。

交通局表示，現場已設置動線指引及調整說明圖示，呼籲民眾多加留意站牌資訊，若有疑問可至高雄公車動態資訊網站、iBus+ APP查詢，或撥打公車動態服務專線07-2299803由專人協助服務。

高雄 公車 鳳山

延伸閱讀

三鶯線列車試營運蒐集各方意見 優化對策有譜了

照顧通勤上班族 捷運三鶯線最快8月擴大試營運免費時段

影／三鶯線原住民主題彩繪列車今開箱 試營運總運量突破75萬人次

隱藏小驚喜？ 新北捷三鶯線原民主題彩繪列車開箱

相關新聞

低噪音但充電是問題…警用電動機車利弊參半 基層仍慣用油車

高雄市九年前舉辦「生態交通全球盛典」，選定哈瑪星為低碳示範區，鼓山警分局新濱派出所獲捐八輛Gogoro警用機車，成為高雄最早使用電動機車的派出所，全市派出所經汰換更新，今年預計增加到二八八輛。基層警員指執勤優點是安靜，但再啟動性能至少要浪費十秒「有點蠢」，影響追歹徒；且有些充電站流動率高，只能充滿七成，執勤常騎到沒電。

老車追緝 人未到聲先到…高雄今年722輛警車汰換成「戰駒」

高雄街頭常見警匪追逐，去年至今年六月共八十四起警車遭撞折損；部分警車已逾使用年限等待汰除。基層反映，老舊警車引擎聲大，追歹徒「人未到聲先到」，常功虧一簣。市警局指今年將有一一一輛警用汽車及六一一輛警用機車汰換；議員挺警方編預算增購高性能「戰駒」，但安全及防撞配備應全面升級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。