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屏東熱舞大賞打造南台灣街舞品牌 近千選手同場尬舞

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
「2026屏東熱舞大賞」近千名參賽選手、親友團及觀賽民眾齊聚一堂，一起感受街舞魅力。記者潘奕言／攝影
「2026屏東熱舞大賞」近千名參賽選手、親友團及觀賽民眾齊聚一堂，一起感受街舞魅力。記者潘奕言／攝影

為了推廣街舞運動，鼓勵不同年齡層及族群投入，屏東縣政府今天在屏東國際滑輪溜冰場舉辦「2026屏東熱舞大賞」，近千名參賽選手、親友團及觀賽民眾齊聚一堂，一起感受街舞魅力，現場歡呼聲與加油聲此起彼落，氣氛熱絡。

活動由屏東在地「E＆M輪椅舞團」揭開序幕，這是屏東最早成立的輪椅舞蹈團隊之一，團員透過舞蹈展現突破限制、勇敢逐夢的精神，充滿生命力的演出感動全場，也傳遞運動平權、多元共融的理念。

活動規畫樂齡組、國小組、國高中組、公開組及K-POP即播即跳挑戰等5大競賽組別，並安排街舞大師班Workshop，透過競賽、交流與課程展現街舞文化。賽事也邀請四名活躍於國內外街舞圈的知名舞者，擔任評審及街舞大師班講師。

有舞者表示，屏東熱舞大賞已漸成為南台灣重要的街舞交流平台，希望未來繼續舉辦，讓街舞文化持續扎根、發光發熱。現場也準備限定紀念帆布包贈品，並設置街舞塗鴉手作體驗區，讓街舞文化與藝術創作融入民眾生活。

縣長周春米表示，現場聚集許多熱愛跳舞的民眾，展現街舞跨越年齡、族群的魅力。明年是屏東「運動年」，縣府將成立運動發展處，也將於舉辦全國運動會。縣府將持續打造充滿運動風氣、健康宜居的城市。

「2026屏東熱舞大賞」近千名參賽選手、親友團及觀賽民眾齊聚一堂，一起感受街舞魅力。記者潘奕言／攝影
「2026屏東熱舞大賞」近千名參賽選手、親友團及觀賽民眾齊聚一堂，一起感受街舞魅力。記者潘奕言／攝影

「2026屏東熱舞大賞」近千名參賽選手、親友團及觀賽民眾齊聚一堂，一起感受街舞魅力。記者潘奕言／攝影
「2026屏東熱舞大賞」近千名參賽選手、親友團及觀賽民眾齊聚一堂，一起感受街舞魅力。記者潘奕言／攝影

「2026屏東熱舞大賞」近千名參賽選手、親友團及觀賽民眾齊聚一堂，一起感受街舞魅力。記者潘奕言／攝影
「2026屏東熱舞大賞」近千名參賽選手、親友團及觀賽民眾齊聚一堂，一起感受街舞魅力。記者潘奕言／攝影

屏東 街舞 屏東縣

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