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6月底米克拉颱風屏東暴雨成災 芥菜種會再送物資到災區

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
芥菜種會團隊與潮州浸信會一同將床具送進受災家庭，協助搬運、組裝床架。圖／芥菜種會提供
芥菜種會團隊與潮州浸信會一同將床具送進受災家庭，協助搬運、組裝床架。圖／芥菜種會提供

6月底米克拉颱風外圍環流為屏東帶來強降雨，潮州地區淹水嚴重，基督教芥菜種會在災情即啟動災區關懷並發放生活物資，今天再與中友家具帶床墊、床架及枕頭等床具用品，協助獨居長者、身心障礙者及經濟弱勢受災家庭，逐步恢復生活。

這次共前往16戶受災家庭關懷，並將床具、床架、生活物資箱、熟食箱等送達。因腳傷行動不便的阿山哥（化名）表示，豪雨時水勢迅速淹至腰部高度，他忍痛爬上二樓避難，一樓的床組與家具全都泡水，非常感謝芥菜種會與潮州浸信會在災後的關懷。

基督教芥菜種會全球救助處長吳秉翰表示，芥菜種會多年來投入災前預防與災後救助，特別針對脆弱家庭的需要，從水電檢修、防災教育、基本安全生活物資、社區培力與災後復原與清潔，不僅協助家庭穩定日常，亦能具備面對災害的應變能力。

芥菜種會也感謝中友家具在屏東水災後捐贈單人加大床具組、雙人床架、雙人床墊及枕頭共37個品項。中友家具也將支持芥菜種會推動「家的安全」等公益計畫，陪伴更多家庭改善生活環境，建立穩定且安全的居住空間。

芥菜種會團隊與潮州浸信會一同將床具送進受災家庭，協助搬運、組裝床架。圖／芥菜種會提供
芥菜種會團隊與潮州浸信會一同將床具送進受災家庭，協助搬運、組裝床架。圖／芥菜種會提供

芥菜種會團隊與潮州浸信會一同將床具送進受災家庭，協助搬運、組裝床架。圖／芥菜種會提供
芥菜種會團隊與潮州浸信會一同將床具送進受災家庭，協助搬運、組裝床架。圖／芥菜種會提供

屏東

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