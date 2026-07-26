低噪音但充電是問題…警用電動機車利弊參半 基層仍慣用油車

高雄市九年前舉辦「生態交通全球盛典」，選定哈瑪星為低碳示範區，鼓山警分局新濱派出所獲捐八輛Gogoro警用機車，成為高雄最早使用電動機車的派出所，全市派出所經汰換更新，今年預計增加到二八八輛。基層警員指執勤優點是安靜，但再啟動性能至少要浪費十秒「有點蠢」，影響追歹徒；且有些充電站流動率高，只能充滿七成，執勤常騎到沒電。

高雄市警察局為響應「淨零城市」，逐年編預算將燃油警用機車汰換為電動機車，多配置在市區分局及交通大隊，前三名依序為鼓山分局卅八輛、鳳山分局卅五輛、左營分局廿六輛。

基層警員指出，騎燃油機車聲音大，欲靠近可疑人物攔查，對方聞聲往往早一步就落跑。一等警分局派出所警員則說，警用電動機車優點是起步快、加速快、低噪音，能穿梭老街與窄巷，但只要停車踢側柱要再啟動，須重新取出感應卡且長按儀表板才能再次行駛，過程耗時約十秒，「人都跑掉了，覺得電動機車很蠢」，建議設計警用機車特規版本，對執法會更便利。

另有警員指出，每班巡邏時間約兩小時，電動機車的蓄電力只能維持約一個巡邏班的時間，下一班巡邏時就要換電池。曾有人連續上四小時巡邏班，因充電站流動率高只能充滿七成，執勤騎到沒電，共換了三次電池。

「電動警用機車馬達易磨損，保養材料貴，有故障狀況，要維修還得預約」有警員並指，不同廠牌的電動機車充電站不普及，充電是一大問題，因此大家仍習慣騎油車巡邏。